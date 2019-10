Fadil Beka, i ftuari i radhës nga Specialja

Gjykata Speciale e ka ftuar për intervistim Fadil Bekën, doktor që shërbeu gjatë kohës së luftës në Kosovë.

Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Hysni Gucati, i cili ka thënë se Beka duhet të jetë krenar me veprimtarinë e tij gjatë dhe pas luftës.

“Sapo mora lajmin që një ndër doktorët me të mirë që ishte në luftën e fundit në Kosovë dhe në radhët e UÇK-së, bashkluftëtari im Fadil Beka është ftuar nga Gjykata Speciale, unë i them doktorit të ndihesh krenar me veprimtarinë tënde gjatë luftës por edhe mbas luftës për kontributin tënd në shtet formimin e Kosovës, çdo herë do jemi përkrah dhe në mbrojtje të vlerave të luftës, luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nuk mund ta njëllos dhe ta gjykoj askush!”, ka shkruar Gucati.

Fadil Beka, që është edhe ish-deputet i Kuvendit të Kosovës, njihet si kirurgu i UÇK-së, për veprimtarinë e tij të madhe gjatë kohës së luftës, ku në kushte të vështira bënte operimin e të plagosurve.