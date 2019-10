Analistët presin që koalicioni Vetëvendosje – LDK të ndodhë

Rezultati i zgjedhjeve të 6 tetorit, ku Lëvizja Vetëvendosje renditet e para, po shihet si vendim i qytetarëve për ndryshime rrënjësore në qeverisje.

Analistët thotë se për të parën herë dy parti politike, konkretisht Vetëvendosja dhe LDK, mund ta formojnë qeverinë, pasi mund të kenë 61 deri në 63 deputetë, por që në marrëveshjen e tyre së paku duhet të përfshihet edhe një subjekt i tretë.

Profesori universitar, Behlul Beqaj për KosovaPress, thotë se zgjedhjet e djeshme kanë dëshmuar se po fillon një lindje potenciale e ndryshimeve politike.

Teksa thekson se koalicioni mes VV dhe LDK do të duhej të ndodhë, por sipas tij, në marrëveshjen e tyre së paku duhet të përfshihet edhe një subjekt i tretë.

“Realisht qytetarët kanë filluar të reflektojnë. Gradualisht po fillon perëndimi i qeverisjes së një mënyre dhe shkolle politike. Në anën tjetër, po fillon lindja potenciale e ndryshimeve të politikbërësve që ndoshta do të mësojnë nga gjitha këto pasoja që i ka bërë politika e deritashme. Koalicioni mes VV dhe LDK do të duhej të ndodhë, kjo nuk do të thotë se do të ketë këtë epilog definitiv. Por gjithsesi besoj që realisht mund të pritet që këto dy parti të arrijnë marrëveshjen. Marrëveshja do të nënkupton së paku përfshirjen e një subjekti të tretë që nënkupton në thonjëza përfshirja e një komandanti”, thotë ai.

Se ka ndodhur ndryshimi i madh, e thotë dhe analisti politik, Ramush Tahiri, derisa dha detaje se si duhet të jenë kombinimet politike, në rastin e koalicionit VV-LDK.

“Populli ka votuar për ndryshime. Populli partitë që kanë qenë në qeveri i kanë qitë në opozitë të gjitha, nëse nuk kalon edhe Limaj me Nismën. Karakteristik është që për të parën herë dy parti politike munden me bërë qeverinë. Vetëvendosja dhe LDK i kanë 61-63 deputetë të këtyre votave që ndahen dhe teprojnë mes partive fituese. Zgjidhja kushtetuese është që këto dy parti të bashkëpunojnë. Parimi politik është që partia që ka fituar zgjedhjet e ka kryeministrin dhe kryetarin e Parlamentit, sepse kryeparlamentarin e ka si normë Kushtetuese. Ndërsa Qeverinë, Albin Kurti ka thënë se do të udhëheq partina që del fituese dhe lideri që është dhe lider i partisë se i tillë është i të merr vendime. Unë shpresoj që Vjosa Osmani të jetë zëvendëskryeministre dhe ministre e Punëve të Jashtme”, thotë analisti Tahiri, për Kosovapress.

Ndërkaq, analisti tjetër politik, Artan Murati tha se rezultatet e zgjedhjeve tregojnë më së miri për vullnetin e qytetarëve, teksa tha se Lëvizja Vetëvendosje dhe LDK-ja e kanë rrugën e hapur për koalicionin paszgjedhor për të formuar qeverinë e re në Kosovë.

“Kjo tregon më së miri vullnetin qytetarë se si dëshirojnë të shohin Kosovën apo kënd dëshirojnë të shohin në bashkëqeverisje në të ardhmen. Disponimi paraprak i dy subjekteve politike ka qenë që cilado që i fiton zgjedhjet do të ftoj tjetrën të hyjë në koalicion. Nëse nuk ka ndonjë ndryshim në momentet e fundit dhe ndonjë hatër mbetje eventuale, po besoj që dy subjektet politike kanë diskutuar edhe më herët. Në bazë të kësaj mund të ketë rrugën e shtruar për një bashkëpunim potencial për të krijuar Qeverinë e re”, thotë Murati.

Analisti politik Shkelzen Maliqi ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje duhet ta ndaj pushtetin me forcën e dytë, nëse e gjejnë formulën e pajtimit të programeve, të mënyrës së qeverisjes dhe të riparimit të raporteve seriozisht të dëmtuara me ShBA-të dhe BE-në, por nëse kjo gjë shpërfillet do të mund të kemi sërish probleme.

Në bazë të dhënave të KQZ-së dhe numërimit të 98 për qind të votave, Lëvizja Vetëvendosje po prinë me 200 mijë e 754 vota, apo 25,55 për qind. E pasur nga LDK-ja me 195 mijë e 296 vota, kthyer e në përqindje 24,86 për qind.

E treta renditet me 21 për qind PDK-ja, kurse e katërta AAK me 11,53 për qind. Në bazë të këtyre të dhënave, koalicioni Nisma-AKR-PD, nuk është duke kaluar pragun, pasi kanë vetëm 4,89 për qind të votave.