Plakja e pensionistëve me politikën

Pleqve po u mungojnë hapësirat e objektet publike për të kaluar kohën. Ata po shtrëngohen t’i plakin ditët nëpër parqe, rrugë e ndonjë çajtore, si puna e pensionistëve të Hanit të Elezit. Ata përditë e shtrojnë muhabetin të shoqëruar me çaj. E temat janë të llojllojshme.

Shkaku i shoqërisë, Shemsi Dogani merr shpesh rrugë me autobus nga Kaçaniku, ku jeton, drejt Hanit të Elezit. Këtu i takon shokët me të cilët punoi 24 vjet në fabrikën e privatizuar të stiroporit. Tani merr pension invalidor prej 75 eurosh. Kosova u ndan nga 90 euro në muaj atyre që mbushin 65 vjeç dhe nuk kanë përvojë të dokumentuar pune.

Shqetësime të ngjashme ka edhe Isuf Muhasheri, 93-vjeçari nga Kaçaniku. Ai jeton fikall vetëm në katin e gjashtë të një ndërtese kolektive të banimit. Kur nuk punon ashensori, shtrëngohet të ngjitet e lëshohet shkallëve.

Por këta pleq, më të lehtë e kanë gjatë muajve të verës, kur mund të zënë ndonjë hije. Në Kaçanik përballen me kundërmimin e padurueshëm të Lumit Nerodime, ku derdhen ujërat e zeza të Ferizajt, Kaçanikut dhe fshatrave të dy komunave.

Klubet e hapësirat e përbashkëta për pensionistët mungojnë edhe në komunën kufitare të Hanit të Elezit. Për çdo takim duhet të shpenzojnë prej pensioneve të ulëta.

Ali Rexha mban me familjen treanëtarëshe me 75 eurot e pensionit invalidor. Ka probleme me zemër. Me shitjen e manave e thanave mundohet t’ia lehtësojë të bijës shkollimin e mesëm në Kaçanik. Rexhës i ka kushtuar një euro e gjysmë transporti nga Ivaja e Kaçanikut deri në Han të Elezit.

Rexhës nuk i pëlqen fort të flasë për politikë. Por diskutimet për politikën ziejnë në çajtoren ku Dogani me shokë kalojnë kohën.

Dogani mendon se vetëm ardhja e udhëheqësve meritorë mund ta ndryshojë gjendjen e tyre.

Ndryshe nga Dogani në Han të Elezit, Xhemajl Gashi në Suharekë është zhgënjyer me pushtetin lokal e qendror. Gashi merr pension prej 185 eurosh për 24 vjet përvoje pune në ndërmarrjen “Ballkani”, tani e privatizuar. Thotë se ende nuk u është dhënë pjesa nga përqindja e privatizimit që u ndahet punëtorëve.

“Këto parti politike veç tu na rrejtë, tu na shantazhu, premtime japin, punë s’kryejnë”, thotë ai. “Fol sa dush se kejt në vesh t’shurdhët. Xhepat e vet i kanë mushë, kacat e veta i kanë mushë, kejt po, a që me thanë për popull, asnjë trohë s’kanë punu”.

Ndryshimet e mëdha shoqërore kanë ndikuar me të madhe në mesin e kategorive të ndjeshme shoqërore. Pleqtë thonë se po e përjetojnë më së rëndi.