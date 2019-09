Moti sot në Shqipëri

Moti i kthjellët do të mbizotëroje për ditën e hënë në pjesën më të madhe të Shqipërisë, duke përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare.

Në zonën e veriut dhe kryesisht veriperëndimit mot me vranësira mesatare dhe të dendura shoqëruar me reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët.

Era do të jetë me drejtim Juglindje – Veriperëndim me shpejtësi deri në 8m/sek, kryesisht përgjatë vijës bregdetare, shoqëruar me një valëzim të forcës 0-1 ballë.