Ngrohja që ndot shumë

“Ky t’kallë me çka ka”, i thotë B. Isufi një njeriu me të cilin po shihej për herë të parë, tek bën me dorë nga një rimorkio e mbushur me qymyr. “Ky t’knaqë”.

Mesoburri nga Strofci i Obiliqit kishte bërë 33 kilometra rrugë në një ditë shtatori dhe ndodhej në Drenas, ku po përpiqej ta bindte një myshteri për t’ia shitur thëngjillin e ngarkuar në një rimorkio kamionete. E ka nxjerrë në fshatin fqinj të lindjes, Zhilivodë. Edhe nxjerrjen, e edhe shitjen i bën ilegalisht, por pa u penguar nga autoritetet, ani se ka një vit që Qeveria ka ndërmarrë fushatën për ta reduktuar ngrohjen me qymyr, shkaku i ndotjes së lartë dhe pasojave që ka në shëndet tymi që buron nga djegia e tij.

I ka të ngarkuara gjashtë metra kub, të cilat i shet për 170 euro. Çmim i lartë e sasia e vogël i duken myshteriut I. Qorri, i cili ka ngrohje qendrore në shtëpi dhe qymyrin e përdor për lëndë djegëse në kaldajë.

“Nuk muj dal prej dimni pa dy këso kamionash, e po bahet shtrejtë”, i arsyetohet shitësit, burri i shtyrë në moshë që vendos të mos bëjë pazar. “Për 220 euro i marr 12 kubikë qymyr të KEK-ut”.

Deri në vitin e shkuar, Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) u jepte secilit prej rreth 5 mijë punëtorëve të saj nga një kamion qymyr, që nxirret në mihjen nga ku furnizohen termocentralet, sasi të cilën shumë nga ta e shisnin. Por praktikën e ka ndalur vitin e shkuar, pas një vendimi të Qeverisë, shkruan sot Koha Ditore. Kjo ka bërë që të rihapen mihje ilegale në Zhilivodë, fshat ky i Vushtrrisë në kufi me Obiliqin, ku prej dhjetëra vjetësh shumë banorë e sigurojnë jetesën nga qymyri që e nxjerrin nga nëntoka e pronave të tyre dhe pastaj e shesin. Mbi 200 mijë tonë thëngjill shfrytëzohen secilin vit për qëllime të tjera, përpos prodhimit të energjisë elektrike.

Nuk nxirret vetëm qymyri ilegalisht në Vushtrri. Komuna ndodhet poshtë Çyçavicës, malit 8-kilometërsh të gjatë e 5 të gjerë që para dhe gjatë vjeshtës i nënshtrohet agresionit të dorës së njeriut.

Meqë në nivel vendi mbulueshmëria me sistemin e ngrohjes qendrore është fare e papërfillshme, ndërkaq ngrohja me rrymë ose me lëndë të tjera djegëse ka kosto të lartë, qytetarët zgjidhje të parë për ngrohje kanë qymyrin, por edhe drutë. E bëjnë këtë, indiferentë për dëmet në mjedis që shkaktohen, qoftë nga djegia, qoftë nga degradimi i natyrës.

Më shumë se dy milionë metra kub dru digjen secilin vit nga kosovarët. (Artikullin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)

