Moti sot në Shqipëri

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak i Shqipërisë bën me dije se sot moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin.

Vranësira të pakta kalimtare do të ketë në orët e mëngjesit dhe ato të mesditës, kryesisht në relievet malore.

Mjegull/mjegullinë lokale në orët e mëngjesit.

Era do të fryjë me drejtim Juglindje-Jugperëndim me shpejtësi deri në 12 m/sek, kryesisht përgjatë vijës bregdetare, shoqëruar me një valëzim të forcës 0-1 ballë.

Temperaturat parashikohen:

Qytetet Temperaturat në °C Sigla

Shkodër 16/28 Diell

Lezhë 16/28 Diell

Durrës 19/29 Diell

Tiranë 17/29 Diell

Berat 14/30 Diell

Vlorë 18/29 Diell

Korçë 12/25 Diell

Gjirokastër 14/29 Diell

Sarandë 18/30 Diell