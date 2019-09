Vetëm gjatë gushtit Shqipërinë e vizituan 1.55 milion turistë të huaj

Tiranë, 24 shtator - 1.55 milionë turistë të huaj vizituan Shqipërinë gjatë muajit gusht 2019, duke shënuar fluksin rekord të vizitorëve të huaja që hynë në vendin tonë, përgjatë gjithë vitit.

INSTAT bën të ditur se, të dhënat zyrtare faktojnë se hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Gusht 2019, janë 2.256.761. Krahasuar me gusht 2018, ky tregues rezulton me rritje 6,4 %. Në gusht 2019, hyrjet e shtetasve të huaj në vend janë 1.556.826, krahasuar me gusht 2018, ky numër është rritur me 7,4 %.

“Ndërkohë numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në vendin tonë përgjatë tetë muajve të 2019 është 4.870.588, duke u rritur me 10,8 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2018” thuhet në publikimin e INSTAT.

Shifrat tregojnë për një ecuri të mirë të turizmit dhe një inertes në rritje të të hujave për vendin tonë si destinacion i preferuar i turizmit, ku gjeografia e turistëve nga vende të ndryshme të botës është zgjeruar nga të katër kontinentet.

Sipas INSTAT përgjatë tetë muajve të 2019, ndër vendet që kanë hyrjet më të larta të shtetasve në Shqipëri, Zvicra ka pasur rritjen më të madhe me 16,9 %, Maqedonia e Veriut ka pasur rritjen të ndjeshme me 19,2 %, ndërsa shifra në rritje shënojnë turistët nga Gjermani, Italia, Polonia, Norvegjia, etj. Duke mos harruar fluksin në rritje intensive të turistëve nga Kosova.

Ndër trendet më të pëlqyera nga vizitorët huaj janë çmimet e arsyeshme, shërbimet me standarde në hotele, ushqimet tradicionale, dhe infrastruktura e përmirësuar.

Shtetasit nga Kosova kanë pasur rritje edhe këtë vit duke qenë turistët kryesorë që kanë vizituar vendin tonë. Në gusht hyrjet ishin 781 mijë me një rritje 16.5 për qind në raport me gusht 2018 ndërkohë që si 8 mujor rritja ishte 14.9 për qind më shumë se një vit më parë, citon INSTAT/ATSH.