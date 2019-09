Lobim për njohje në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme

Përfaqësuesit e lartë politikë të Kosovës edhe këtë vit po përpiqen që në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, të promovojnë shtetin e Kosovës dhe të lobojnë apo vënë kontakte me vende që nuk e njohin ende Kosovën si shtet të pavarur.

Kosova nuk është anëtare e Kombeve të Bashkuara dhe rrjedhimisht aktivitetet diplomatike në Nju Jork i shtrinë në aspektin diplomatik të zhvillimit të takimeve në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi dhe ministri i Jashtëm, Behgjet Pacolli po qëndrojnë në Nju Jork, ku edhe kanë zhvilluar disa takime me përfaqësues të vendeve të ndryshme apo edhe ata të organizatave e mekanizmave ndërkombëtarë.

Asambleja e Përgjithshme e OKB-së në Nju Jork pritet të trajtojë një varg krizash në botë, duke nisur nga ngrohja e planetit, pasiguritë ekonomike dhe konfliktet që kërcënojnë përshkallëzim të tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe disa vendeve të Lindjes së Mesme.

Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ministri në largim i Punëve të Jashtme, Behgjet Pacolli, tha se delegacioni i Kosovës pritet të zhvillojë takime të shumta me zyrtarë të shteteve të ndryshme evropiane dhe aziatike.

"Kam takime të ndryshme bilaterale me shumë përfaqësues të shteteve të Afrikës, ato aziatike, shtete të Evropës dhe kontinentit të Amerikës së Jugut, po ka edhe takime multilaterale. Më datën 25 shtator, kemi takim me të gjithë ministrat e rajonit, me ministrin e Turqisë, Moldavisë e të Rumanisë. Pason edhe një takim tjetër i nivelit të lartë me zyrtarët amerikanë”, tha Pacolli.

Të plotë mund ta lexoni në REL