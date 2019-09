Sizmologu grek pritet të shkojë në Tiranë për t’i mësuar si të mbrohen nga tërmetet

Sizmologu grek, Akis Tselentis, ka thënë se duhet pasur kujdes pas tërmeteve të njëpasnjëshme në Shqipëri dhe se situata e tanishme nuk ishte një surprizë për të .

Ai thotë se në zonën ku ranë tërmetet nga orët e pasdites së djeshme dhe që ende po vazhdojnë nuk i ka bërë përshtypje thotë se “në këtë zonë është përqendruar një sasi e madhe energjie prandaj dikur do të jepte një tërmet të fuqishëm”.

“Për fat të mirë ndodhi në zonën detare dhe jo pranë Tiranës dhe kështu shpëtuam. Gjithsesi Shqipëria ka një dinamizëm të fuqishëm sizmik dhe duhet patjetër të marrë disa masa për të zvogëluar rreziqet në këto raste. Ka teknika të tilla .Siç e dini unë jam edhe në Institutin Gjeodinamik dhe në Observatorin Kombëtar dhe do të doja në një moment të shkoja në Tirane dhe të mbaja një leksion. Të flas për mundësinë e zvogëlimit të rrezikut në rastet e tërmeteve të fuqishme”, ka thënë Tselentis.

Ai thotë se nuk do të ketë më tërmete të mëdha, por do të ketë vetëm lëkundje të vogla.

Megjithatë, thotë se dëmet nga lëkundjet e vogla të tokës mund të kenë efekte shkatërruese.

“Do të ketë vazhdimisht lëkundje për disa kohë. Dhe mundet që një prej këtyre lëkundjeve të jetë edhe me efekte shkatërruese, pasi nëse një shtëpi ose banesë është dëmtuar paksa edhe me një lëkundje me të lehtë mund të shembet. Do kujdes të veçantë në orët e ardhshme”, deklaroi ai në një intervistë për TopChannel.

Tutje, duke folur mbi situatën e tërmeteve dhe pasojave që lanë pas, tha se do të shkojë në Tiranë për të bërë një paraqitje për teknikat bashkëkohore të zvogëlimit të riskut të tërmeteve në Shqipëri.

“Ajo ç’ka dua të them është fakti se dua të vij në Shqipëri, sepse edhe në të kaluarën kam pasur disa programe hulumtuese atje dhe dua të bej një paraqitje për teknikat bashkëkohore të zvogëlimit të riskut të tërmeteve në Shqipëri”, tha ai.

Sizmologu grek Akis Tselentis foli edhe për paralajmërimet që i kishte transmetuar presidenti i Shqipërisë Ilir Meta disa javë më herët. Meta kishte implikuar emrin e tij në këtë deklaratë.

“U përpoqa sepse pata frikë, u përpoqa atëherë t’i ndryshoj pak të thënat, pasi këto gjëra nuk thuhen, e dini shumë mirë që nuk thuhet në publik... Vlerësimet për tërmetet që mund të ndodhin nuk bëhen publike sepse mund të shkaktosh panik dhe të shkaktosh një dem akoma më të madh”, deklaron Tselentis.

Ai potencon se deklarime të tilla duhen thënë vetëm tek shërbimet shtetërore.