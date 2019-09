“Haradinaj po e përdorë taksën për vota, nuk është në garë për vend të parë”

Betim Musliu nga IKD ka thënë se qeveria Haradinaj është qeveria më skandaloze që ka pasur Kosova ndonjëherë.

Ai tutje ka shtuar se i pari i AAK-së në vazhdimësi po e përdorë taksën për të marrë vota.

“Taksa 100% është pjesë e populizmit të Haradinajt. Unë mendoj që Haradinaj nuk i ka mbërri krejt ato që e ka synu. Unë e kam parasysh planin e tij për sistemin e drejtësisë të cilin vetë e ka bërë, e pastaj ka dal kundër tij”, ka thënë ai në Rubikon të KTV-së.

Ndërkaq analisti Agon Maliqi ka thënë se Haradinaj u mundua që përmes taksës t’i fshehë skandalet e qeverisjes së tij.

Sipas tij, Haradinaj nuk është në garë për vendin e parë, derisa shton se pas zgjedhjeve mund të pajtohet me heqjen e taksës.

“Haradinaj ka pasur një akumulim të skandaleve që u mundua të fshihet me çështjen e taksës. Mendoj që taksa ka pasur efekt pozitiv për partinë por brenda disa përqindjeve të kufizuara. Haradinaj nuk është në garë për vendin e parë. AAK ka arritur vota klienteliste, shumë nisma që i ka pasur i ka pasur në modelin tipik klientelistë. Unë e kam një dilemë se si Haradinaj dha dorëheqje, e pastaj pas dy javëve u kandidua përsëri për kryeministër. Tash po shihen që motivet paskan qenë tjera”, ka thënë ai.

Redaktorja përgjegjëse e gazetës Koha Ditore, Brikenda Rexhepi, ka thënë se taksa 100% do ta ketë fatin e demarkacionit.

Sipas saj, Haradinaj posa morri pushtetin kishte harruar demarkacionin, derisa shton se taksën po e përdorë për vota.

“Haradinaj ka qenë kështu edhe zgjedhjet e kaluara për demarkacionin, dhe posa e mori pushtetin e harroi demarkacionin. Unë mendoj që të njëjtin fat do ta ketë edhe taksa, sepse i nevojitet që tash të ketë më shumë vota. E din edhe ai që nuk do të jetë i pari dhe do të jetë i hapur për koalicione dhe nëse partneri i tij do të heq taksën ai do të thotë që s’ka qenë vendim i tij. I kam shikuar 100 pikat e tij dhe janë shumë të përgjithësuara dhe duken si fontanë dëshirash”, ka thënë ajo.

Ndërkaq Ismet Kryeziu nga KDI ka thënë se në qeverisjen e Haradinajt janë miratuar ligje të cilat nuk janë miratuar për 20 vjet me radhë.

“Un mendoj që vendimin e dorëheqjes e ka dhënë edhe për hir të skenës politike. Ka shumë vendime që janë marrë nga qeverisja Haradinaj e nuk janë përfunduar nga qeverisjet tjera. Unë mendoj që shumë ligje që nuk janë bërë në qeverisjet e kaluara, është Ligji i Pagave, Ligji për Prishtinën e ligje të tjera”, ka thënë ai.