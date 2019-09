Përveç AAK-së, të tjerat parti thonë se nuk fusin individë me aktakuza në lista për deputetë

Ende pa filluar zyrtarisht fushata zgjedhore, partitë politike kanë nisur t’ua kërkojnë votën qytetarëve për zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit.

Por, jo të gjitha partitë politike në vend premtojnë se në listat e tyre për deputetë, nuk do të ketë njerëz me aktakuza, raporton KTV.

Kandidatja e LDK-së për kryeministre, Vjosa Osmani, ka thënë se në listën e kësaj partie nuk do të ketë vend për personat me aktakuza.

Por, AAK-ja e udhëhequr nga Ramush Haradinaj, vlerëson se drejtësia dhe politika nuk duhet të përzihen.

Nënkryetari i kësaj partie, Ahmeti Isufi, nuk e mohon se në listën e tyre për deputetë të ketë edhe njerëz me aktakuza.

Ndërkaq, Lëvizja Vetëvendosje thotë se në listën e saj nuk do të ketë persona që kanë aktakuza për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe korrupsion.

Në një përgjigje me shkrim, Albulena Haxhiu nga kjo parti, thotë se edhe në zgjedhjet e kaluara nuk kanë pasur në listë persona me aktakuza për korrupsion.

“Ne jemi në finalizim të listës, me të cilën do të garojmë, njësoj pra edhe për këto zgjedhje, kandidatët do të jenë persona me integritet të lartë moral e profesional, që kanë bindje e vullnet për të përfaqësuar programin tonë progresiv. Do të jetë ekipi më i kompletuar, sepse Lëvizja ka standard të lartë dhe nuk ua mundëson njerëzve që kanë abuzuar, të jenë pjesë e saj”, ka thënë Haxhiu.

PDK-ja thotë se tash e një kohë ka nisur moton e saj se do ta luftojë korrupsionin e nepotizmin.

Edhe kjo parti premton se në listën për deputetë nuk do të përfshihen personat që kanë probleme me ligjin.

Më 6 shtator është afati i përcaktuar nga KQZ-ja që partitë politike t’i dorëzojnë listat e tyre me kandidatë për deputetë në Kuvendin e Kosovës.