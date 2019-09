Sivjet në shkollat e Kosovës për herë të parë do të angazhohen edhe logopedët

Përfshirja sa më e gjerë e fëmijëve me nevoja të veçanta në shkolla mbetet synim i autoriteteve kompetente, si dhe i familjarëve të këtyre fëmijëve.

Krahas nevojës për asistentë e psikologë, shkollat kanë nevojë edhe për logopedë, të cilët është vlerësuar se mund të ndihmojnë fëmijët që kanë nevojë. Andaj, këtë vit shkollor, 99 nxënës me nevoja të veçanta, të cilët vijojnë mësimin në shkollën fillore, “Hilmi Rakovica” në Prishtinë, do të marrin shërbimet nga logopedët, të cilët janë angazhuar në këtë program pa pagesë. Ky është një pilot-projekt që mendohet se do të zgjerohet edhe në shkollat tjera ku ka mundësi.

Leonora Bajraktari, këshilltare komunale në Kuvendin Komunal të Prishtinës, ka qenë nismëtare që ky shërbim të futet falas në shkolla, si mungesë e kamotshme.

Ajo tha për Radion Evropa e Lirë, se arsyeja pse kanë startuar me shkollën në fjalë është se aty janë 99 fëmijë me nevoja të veçanta, familjet e të cilëve jetojnë me asistencë sociale dhe mundësia e marrjes së këtij shërbimi ka qenë shumë e vogël, meqë është mjaftë e kushtueshme financiarisht.

Në ordinanca private, prindërit e fëmijëve me nevoja të veçanta për shërbime logopedike kanë paguar deri në 600 euro në muaj.

