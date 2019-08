Edhe Nisma e AKR-ja regjistrojnë koalicionin në KQZ

Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është zyrtarizuar edhe koalicioni i tretë, ai në mes të Nismës Socialdemokrate, Aleancës Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë.

“Ju njoftoj se kemi pranuar deklarimin e tretë për Koalicion Parazgjedhor ndërmjet 3 Partive Politike: Nisma Socialdemokrate, Aleanca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë”, ka thënë për Koha.net, Valmir Elezi, zëdhënës në KQZ.

Ky është koalicioni i tretë pas atij të tri partive boshnjake dhe koalicionit mes AAK-së dhe PSD-së.

Derisa Endrit Shala nga radhët e Nismës ka shprehur bindjen e tij se koalicioni Nisma-AKR-Partia e Drejtësisë do të dalë fitues në zgjedhjet e 6 tetorit.

“Kandidat për kryeministër e ka Fatmir Limaj, i cili do të jetë një koalicion fitues i zgjedhjeve të vitit 2019. Pas zgjedhjeve do të shohim mundësitë për bashkëqeverisje me partitë e tjera. Ne si Nismë kemi pasur për synim të kemi 10 plus (deputetë), por me këtë bosht të koalicionit do të dalim fitues të zgjedhjeve”, ka thënë Shala.

Derisa kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj ka theksuar se ky koalicion është koalicioni më stabil dhe determinues i këtyre zgjedhjeve.

“Boshti politik i përbërë nga NISMA, AKR dhe PD sapo aplikoi në KQZ për të garuar bashkërisht në zgjedhjet e 6 tetorit. Ky koalicion është koalicioni më stabil dhe determinues i këtyre zgjedhjeve. Koalicion fitues. Koalicion i zhvillimit, i cili do t'i adresojë shqetësimet e qytetarëve të Kosovës. Na priftë e mbara”, ka shkruar Limaj në Facebook.