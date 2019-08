Moti sot në Shqipëri

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak i Shqipërisë bën me dije se moti sot do të nisë me kthjellime dhe zhvillime vranësirash.

Reshjet e shiut do të jenë të përkohshme në mesditë e pasdite parashikohet të përfshijnë kryesisht zonat malore në veri të vendit. Në afat të shkurtër këto reshje do të marrin karakter shtrëngatash me rrufe.

Era do të fryjë me drejtim Veriperëndim – Juglindje e lehtë, ndërsa përgjatë bregdetit përkohësisht mesatare, duke sjellë valëzim të forcës 2-3 ballë.

Temperaturat parashikohen:

Qytetet Temperaturat në °C Sigla

Lezhë 24/34 re diell

Durrës 23/35 re diell

Tiranë 23/38 re diell

Berat 19/38 re diell

Vlorë 22/35 re diell

Korçë 17/31 re diell

Gjirokastër 17/38 re diell

Sarandë 22/36 re diell