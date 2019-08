Kurti optimist se do të bëhet koalicioni parazgjedhor VV-LDK

Kryetari i Vetëvendosjes, Albin Kurti, është shprehur optimist se partia e tij do të hyjë në koalicion parazgjedhor me LDK-në.

Në një lidhje direkte në Facebook, Kurti ka thënë se ka bashkëpunim korrekt mes dy partive dhe se nëse bëhen bashkë, si koalicion do të marrin rreth 70 ulëse në Kuvend.

“Kemi shprehur vullnetin e mirë. Jemi optimistë. Për një vit kemi bashkëpunim me kryetarin tashmë të rizgjedhur të LDK-së Isa Mustafa. Kemi pas takime të rregullta, dhe që nga vera e vitit të kaluar, s’e kemi befasuar njëri-tjetrin. Ka pas bashkëpunim korrekt në opozitëbërie. E sot s’e kemi qeverinë duke iu atribuuar rezistencës sonë”, ka deklaruar ai.

“Nëse të gjitha subjektet do të garojnë veçmas, me siguri do të ketë polemika të ashpra. Pothuajse secili beson që do të fitojë. Unë jam i bindur që ne do të fitojmë. Por nëse e bëjmë koalicionin parazgjedhor, atëherë dihet fituesi. Koalicioni VV-LDK është fituesi. Bashkë do të kemi rreth 70 deputetë, sepse më 2017 LVV kishte 32 deputetë, LDK me disa parti të vogla 29, bashkë kishim 61. AKR doli dhe ua bëri 61 të tjerëve. Në qershor 2017 ishim 61, nëse bëjmë koalicionin parazgjedhor mbërrijmë në 70. Fituesi dihet e ata që mbesin garojnë për vendin e dytë. Me siguri edhe do të flasin mirë për ne sepse do të shpresojnë se pas zgjedhjeve do t’i marrim ndonjërin prej tyre”, ka thënë më tej Kurti.

Pas kësaj, Kurti ka thënë se edhe nëse shkojnë të vetëm dhe VV del fituese, “do të duhet të kërkojmë partnerë, që s’do të jetë kollaj, por jo e pamundur”.

Kurti ka thënë se ndër punët e para që do të bënte nëse VV hyn në pushtet, do të ishte “zvogëlimi i Qeverisë në 12 ministri me nga një zëvendësministër”.

Luftën ndaj korrupsionit e ka shprehur si ndër hapat e parë që do të ndërmerrte VV në rast se vjen në pushtet.

“S’ka kuptim të hedhësh sende në një thes kur është i shqyer në fund. Duhet të qepim fillimisht thesin e më pas të hedhim sende. Qytetarët s’po duan ta paguajnë tatimin kur po shohin kaq korrupsion. Duhet të ndalim krimin e korrupsionin që ta kthejmë kredibilitetin shtetit si tatimbledhës”, ka thënë ai.

Kurti ka shtuar se nëse Vetëvendosje merr qeverisjen, “ndër gjërat e para që do të ndodhnin do të jetë edhe kthimi në Kosovë i prokurorit Elez Blakaj”.

“ Ai u përndoq. Gjendet në SHBA, me qeverinë tonë të re, ai do të kthehet në Kosovë”, ka shtuar ai.