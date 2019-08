Prodhuesit kosovarë thonë se po ballafaqohen me mungesë të punëtorëve

Me temën “Gjendja e prodhimit në Kosovë”, organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, sot është mbajtur tryezë me përfaqësues të disa kompanive të cilët kanë shprehur pakënaqësitë e tyre në mos mbështetjen e institucioneve si prodhues vendorë.

Arian Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane tha se MTI duhet të jetë shumë më e aftë për mbrojtjen e produkteve vendore.

Ndërsa, Kujtim Gjevori nga kompania Scampa tha se ka pasur zhvillime sa i përket industrisë së prodhimit, por jo kënaqshëm.

Ai ka renditur disa nga kërkesat për Qeverinë e ardhshme.

"Duhet të ketë një listë të çmimoreve sa i përket energjisë elektrike. Është me rëndësi të bëhet tash e jo më vonë. Duhet të ketë edhe një disiplinë financiare, mospagesat me kohë po shkaktojnë probleme tek bizneset. Qasja te financa duhet të specifikohet tek banka qendrore, ne nuk po mundemi me u zhvillu sa po mundohemi. Pikë me rëndësi është edhe aftësimi i punëtorëve. Me u caktu emisarët diplomatikë ku prodhuesit kosovarë e kanë të vështirë me u qasë në informata nga vendet tjera se për çfarë kanë nevojë", tha ai.

Bajram Rushiti nga Furra "Buka", tha se do të ishte mirë që të identifikohen se kush janë prodhuesit në të vërtetë.

Sipas tij, vetëm vitin e kaluar kanë humbur 1600 euro në trust, sa i përket qasjes në financa tha se ka shumë vend për përmirësime.

Gojart Kelmendi, nga fabrika "Flutura", ka përmendur disa nga synimet që duhet t'i ketë Qeveria e re, me qëllim të zhvillimit ekonomik dhe prodhimit në Kosovë. Tha se duhet të krijohet një bankë shtetërore.

"Mendoj se Kosova momentalisht nuk ka strategji as afatshkurtër as afatgjatë. Qeveria e re duhet të ketë një strategji që do të zhvillonte sektorin prodhues. Po shohim se ka migrim të të rinjve, e kjo do të duhej të ndalej vetëm nëse zhvillohet sektori prodhues. Të gjithë ne prodhuesit po kemi problem në financimet e bankave komerciale. Shteti duhet të krijoj një bankë shtetërore. Pikë tjetër që Qeveria e Re do të duhej të fokusohej është subvencionimi në makineri dhe eksport”, tha ai.

Ai tha se po mungojnë shkollat profesionale në Kosovë, për çka sipas tij nuk po ka kuadro te profesionalizuar në fusha të caktuara.

E Ylber Bajraktari, nga Stone Castle, tha se po ballafaqohen me mungesë të punëtorëve. Ai ka shprehur pakënaqësitë edhe për importin dhe kualitetin e verave. Bajraktari ka kërkuar edhe lirimin e akcizës.

"Kompania jonë ka ardhur në atë situatë që një person po mbikëqyr 5 hektarë të rrushit. Shkak është edhe migracioni, por nuk ka edhe njerëz adekuatë. Çfarë kërkojmë ne është edhe lirimi i akcizës. Ne si kompani përveç që e bëjmë deklarimin e rrushit, për çdo litër bëjmë edhe analizat, të gjitha këto janë të kosto të mëdha, pse duhet të pres me muaj të mostrave për të dalë në treg. Verat e importit nuk e kanë kualitetin e verave në vend", ka thënë ai./Ksp/