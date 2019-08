Moti sot në Shqipëri

Moti gjatë ditës së sotme në Shqipëri do të mbetet në të njëjtat kushte atmosferike, pra do të jetë me diell përgjatë ultësirës perëndimore dhe rrebeshe shiu dhe stuhi në zonën juglindore.

Era do të jetë e lehtë me drejtim Veriperëndim (NW) me shpejtësi 8-12m/sek në bregdet.

Valëzimi do të jetë i forcës 3 lartësi vale 0,5 deri në 1,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rritje.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zonat malore 15/32°C

Zonat e ulëta 17/37°C

Zonat bregdetare 21/35°C