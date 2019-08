Hapet gjiganti i marketeve nga Kosova, në Maqedoninë e Veriut!

Gjiganti i rrjetit të marketeve në Kosovë, Viva Fresh Store, tashmë ka hapur pikën e saj madhështore, edhe në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, në Shkupin e BUKUR.

Viva Fresh Store vjen në Shkup, me një pikë ekskluzive, me një qendër super të madhe që plotëson të gjitha standardët më të larta evropiane. Kjo qendër përbrenda saj ka; mbi 8000m2, mbi 300 parkingje, zgjedhje pa fund, mbi 50,000 artikuj si dhe shumë e shumë surpriza të tjera. Pjesë e kësaj qendre të madhe, janë edhe 22 dyqane tjera, partnerë të kompanisë Viva Fresh Store. Të gjitha këto, do të jenë ekskluzivisht në shërbim të qytetarëve dhe konsumatorëve të Shkupit.

Pra, nga e Premtja e 9 Gushtit 2019, duke filluar nga ora 11:00, Viva Fresh Store për të gjithë qytetarët e Shkupit, ka filluar të ofrojë shërbimet e saja profesionale, në gjithë gamën e gjerë të produkteve të cilësisë së lartë.

Qytetarët e Shkupit, nga tash e tutje, do të kenë pranë tyre, ofertat me të mira dhe më të lira në treg. Konsumatorët e saj, tashmë kanë mundësinë që të furnizohen me produkte të freskëta, me kualitetit të lartë dhe me një kosto të ulët e të përballueshme.

Kompania Viva Fresh Store, edhe me tutje do të vazhdojë të ec para, pa u ndalur, me projektet e saja madhore, brenda dhe jashtë Kosovës!

Artikull i sponsorizuar nga Viva Fresh Store