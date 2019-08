Rama paralajmëron teatër të ri në Shqipëri

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka paralajmëruar që Shqipëria së shpejti do të ketë një teatër të ri të operas dhe Baletit.

Ai thotë se ky teatër do të vije në vend të karakatinës skandaloze e cila nuk krahasohej dot as me teatrot e qytezave të Evropës.

“Dhe me këtë rast, kush ka sy të shikojë e mendje të mendojë, mund të shohë (edhe pse ende s’ka përfunduar Salla e Madhe e shfaqjeve), pa asnjë mundim, dallimin si nata me ditën, mes pasionit tonë për të bukurën e për dinjitozen dhe lidhjes së pandashme me shëmtinë e me pisllëkun, të atyre që u vriten sytë nga drita e të resë”, thotë Rama,

Sipas tij, njësoj do të shkëlqejë nesër edhe Teatri i ri Kombëtar, i cili përveçse do të jetë një gëzim nga brenda për çdo artist e artdashës, do të rrezatojë edhe nga jashtë, si një kryevepër e arkitekturës bashkëkohore, falë talentit të arkitektit të famshëm danez Bjarke Ingels e të studios së tij prestigjoze “BIG”.

“Kjo vlen edhe për ata që e kanë romuzin 3D në majë të gjuhës kur komentojnë, sepse para se të niste ky kantier, 3D ishte edhe kjo këtu”, ka shtuar tutje ai.