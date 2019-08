Tahiri: Vuçiqi nuk shkëputet nga trashëgimia e Millosheviqit

Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri, përmes kësaj deklarate për media, reagon ndaj fletarrestimeve që Serbia është duke lëshuar për qytetarët e Republikës së Kosovës. Pas arrestimit të Tomor Morinës me një urdhër nga Serbia, organet gjyqësore serbe kanë zhvilluar procedurë penale edhe ndaj shtetasit H.M.

“Pa kaluar as një javë e plotë nga përpjekja për ta marrë në mënyrë arbitrare shtetasin tonë Tomor Morina, përmes fletarrestimeve ndërkombëtare irracionale që e kanë origjinën nga regjimi shtypës i Millosheviqit, Serbia vazhdon të impresionojë me shkeljet flagrante të të drejtave të njeriut, duke nxjerrë aktgjykime për qytetarët tanë, pa përfillur asnjë normë dhe asnjë parim nga Konventat ndërkombëtare, pjesë e së cilave është”, thotë Tahiri.

Ai shton se rasti i fundit i shkeljes flagrante është ai me shtetasin kosovar H. M, për të cilin, organet gjyqësore serbe kanë zhvilluar procedurë penale pa njohurinë e tij, në kundërshtim të plotë me të drejtën dhe i cili sot rrezikohet të arrestohet nëse e lëshon territorin e Republikës së Kosovës.

Për më tepër, sipas tij, përpjekja e vazhdueshme e Serbisë për të ushtruar juridiksion mbi shtetasit e Republikës së Kosovës, kur një gjë të tillë mund ta ushtrojë vetëm Republika e Kosovës si shtet sovran, në rrafshin e drejtësisë paraqet fytyrën e katandisjes që e ka sistemi i drejtësisë i Serbisë, ndërsa në rrafshin politik paraqet vazhdimin i mentalitetit të njëjtë të regjimit të Millosheviqit.

“Është evidente se Aleksandër Vuçiqi nuk shkëputet nga trashëgimia e Millosheviqit, por me shtetasit tonë do humbë më keq se tutori i tij. Këto janë sinjale të qarta se Serbia është larg me realitetin politik, larg me parimet e drejtësisë dhe një gjë të tillë, nuk mund të mbetet pa u adresuar”, thotë Tahiri.

Tahiri shton se Republika e Kosovës nuk do të lejojë që përmes abuzimit me parimet e drejtësisë, Serbia të shpërfaqë qëllimet politike të saj ndaj qytetarëve të vendit tonë dhe ndaj sovranitetit tonë si shtet.

“Në fillim të javës së ardhshme, do t’iu drejtohem institucioneve të Bashkimit Evropian për të kërkuar nga ta që kjo praktikë e papërgjegjshme e shtetit serb, e dëmshme për drejtësinë dhe për relacionet fqinjësore, të marrë fund një herë e përgjithmonë”, shprehet ai.