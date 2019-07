Zyrtare: Telekomi nuk e vazhdon kontratën me Z-Mobile

Kryetarja e bordit të Telekomit, Besa Shatri-Berisha, ka njoftuar zyrtarisht se Telekomi i Kosovës ka shpallur të pasuksesshme negociatat me Z-Mobilen dhe i ka dhënë fund kontratës me këtë kompani.

“Bordi i Drejtorëve njofton publikisht se pas një periudhe gjashtëmujore të negociatave palët s’kanë arrit marrëveshje mbi kushtet e reja prandaj sot kryeshefi ekzekutiv bazuar në vendimin e bordit të drejtorëve ka dërguar njoftimin zyrtar për shpalljen e pasuksesshme të negociatave dhe përfundimin e kontratës me Z-Mobile nga data 31 korrik 2019”, ka thënë ajo në një konferencë për media.

Kryeshefi ekzekutiv, Bedri Istrefi, ka thënë se me këtë vendim s’duhet të ketë asnjë shqetësim për klientët dhe se ka ftuar edhe punëtorët e Telekomit të ndërpresin grevën e të vazhdojnë punën.

“Në mbledhjen e bordit është marrë vendim të autorizohet kryeshefi dhe në bashkëpunim me ekspertët ligjorë që i kemi pas gjatë procesit në harmoni të plotë me veprimet ligjore, kemi marrë vendim bashkërisht bordi e menaxhmenti që sot gjatë ditës, edhe është njoftuar operatori Dardafon, që pas dështimit të negociatave për gjashtë muaj që kemi pas, ne këtë kontratë e shpallim të përfunduar dhe pa asnjë obligim kontraktual”, ka thënë ai. “Klientët e Dardafonit të mos shqetësohen e të mos bien pre e dezinformatave. Bashkë me ARKEP-in po punojmë të implementojmë edhe fazën e tranzicionit që do të zgjatë nga 30 deri 120 ditë. Konsumatorët që kanë shërbimet e tyre, s’do t’u ndërpriten deri në përfundim të tranzicionit”.

Istrefi po ashtu ka paralajmëruar padi për humbjet e shkaktuara ndaj Telekomit.