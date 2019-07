Mot me diell dhe reshje shiu në dy ditët e ardhshme

Në dy ditët e ardhshme në Kosovë do të mbajë mot kryesisht me diell, pasdite me vranësira të cilat vende-vende do të shoqërohen me reshje shiu të shoqëruara me shkarkime rrufesh, bëhet e ditur përmes një komunikate për media.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 14-17 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 30-33 gradë Celsius.

Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi 1-7m/s.