Majlinda Bregu: Bashkëpunimi rajonal bëhet model i qëndrueshëm për tërheqjen magnetike të BE-së

(Në prag të Samitit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Poznanj)

Më pak se 3 muaj më parë, rajoni u angazhua dhe nënshkroi marrëveshjen që çoi Ballkanin Perëndimor në Zonën e Lirë Roaming, njësoj si Bamja e Bashkimit Evropian (BE) si në shtëpi. Dje u bë realitet - domethënë qytetarët tanë do të flasin, shfletojnë, sms më shumë dhe do të paguajnë më pak, dhe për dy vjet nuk do të ketë kosto roaming, kur roaming brenda rajonit dhe kosto shumë më të ulëta drejt BE. Kjo nuk na është dhënë, por kemi punuar shumë për të arritur këtu - e vështirë dhe e shpejtë!

Janë të gjitha rreth pritshmërive realiste të ndriçuara me shumë vendosmëri, forcë dhe vullnet që vijnë nga rajoni politik dhe mbështetja e vërtetë nga udhëheqësit evropianë.

Prandaj, pritjet tona nga Samiti i ardhshëm i Poznanit, i cili është një nga samitet e Procesit të Berlinit të serive të Ballkanit Perëndimor, të cilat kanë filluar disa vjet më parë me iniciativën e qeverisë gjermane, janë të mëdha. Një nga këto samite, që në Trieste në vitin 2017 ishte e saktë, na solli edhe miratimin e Planit Shumëvjeçar të Veprimit për Zonën Ekonomike Rajonale (MAP REA), pjesë e së cilës është Marrëveshja e re Roaming Rajonale.

Por nuk është vetëm roaming atë MAP MAP është mbi të gjitha. Procesi i Berlinit ka dhënë shumë iniciativa të mira.

Rajoni ka bërë një rrugë të gjatë në përgatitjen e bazave për njohjen reciproke të kualifikimeve akademike në të gjithë BB6, duke bërë kështu hapësirë ​​për lëvizjen e njerëzve të kualifikuar për të kërkuar punë, kurdoherë në rajon, thjesht dhe shpejt; përafrimin e politikave kombëtare të investimeve me Agjendën e Politikave Rajonale të Investimeve (RIRA), me një dizajn të përbashkët të planit kuadër për të promovuar rajonin si destinacion investues mikpritës, pasi Ballkani Perëndimor ka nevojë për një koktej të reformave të brendshme, pronësinë e BE- nxitur reformat dhe bashkëpunimin rajonal për t'u bërë më tërheqës për Investimet e Huaja Direkte (IHD); zhvillimin e një plani për integrimin e avancuar të romëvenë rajon, duke përmirësuar jetën e tyre duke u marrë me nevojat e zhveshura njerëzore: strehimi, punësimi, arsimi, shëndetësia, regjistrimi civil; integrimi digjital ka ecur përpara në shumë fusha - puna rajonale e samiteve digjitale (po përgatiten për edicionin e tretë në Tiranë vitin e ardhshëm, pas 2 të suksesshëm në Shkup në Beograd), punë të përbashkët për çështjet e sigurisë në kibernetikë, politikat e brezit të gjerë etj.

Ne i detyrohemi qytetarëve, qytetarëve të Ballkanit Perëndimor që jetojnë këtu dhe dëshirojnë të qëndrojnë këtu - kështu që ne duhet të kalojmë në vete për ta bërë rajonin destinacionin e dëshiruar. Edicioni më i fundit i anketës së opinionit publik dhe biznesor i Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, Balkan Barometer 2019, tregon atë që njerëzit duan: ata duan punë - 60% e tyre janë të shqetësuar për papunësinë, por gjithashtu shqetësohen për korrupsionin dhe ikjen e trurit gjithnjë e më shumë; 39% e konsiderojnë largimin nga rajoni për të kërkuar punë jashtë vendit. Nga ana tjetër, ata besojnë në përfitimet nga bashkëpunimi rajonal (74%) dhe integrimi evropian (56% - më shumë se gjysma e popullsisë, e cila është hera e parë në 5 botime Balkan Barometer, sidomos rasti me të rinjtë 61% . Bizneset janë edhe më të zhurmshme me mesazhet e tyre: 70% e tyre janë të kënaqur me heqjen e tarifave të roamingut, pasi ato ndihmojnë bizneset e tyre; Vlera 67% e vlerës së bashkëpunimit rajonal është e dobishme dhe 64% mendojnë kështu për anëtarësimin në BE.

Megjithatë, ka shumë dhimbje koke dhe mosmarrëveshje në rajon. Por sinqerisht askush nuk ishte aq naiv sa të besonte se në më pak se tre vjet të ARM-së, interesat do të përputhen magjike. Kjo është tani: mënyra se si unë shoh sot REA është më shumë se një sërë shtylla, (e vërtetë, jo të gjithë së bashku që qëndrojnë të gjata dhe të qëndrueshme), me hapësirë ​​që të futen ide të reja, por më së shumti e shoh si një model të vetëdijes që bashkëpunimi rajonal punon në interesin tonë më të mirë. Vlerat e përbashkëta dhe interesat e përbashkëta duhet shumë shpejt të përkthehen në pronësi dhe në gatishmëri më të madhe për të bashkëpunuar në heqjen e barrierave ekzistuese në bashkëpunimin rajonal. Në fund, lidhjet që na lidhin janë më të forta se zgjedhjet individuale që ndahen.

Për ta përmbledhur atë - më 1 korrik, u arrit reduktimi i roamingut. Më 4 korrik, Samiti i Ballkanit Perëndimor në Poznanj do të fillojë. BE është një tërheqje magnetike, ndërsa bashkëpunimi rajonal po bëhet një model i qëndrueshëm. Për të ardhmen, le të shohim në të kaluarën, sepse e keqja është ende një kërcënim! Por REA ka një status të qartë me bashkësinë në thelbin e saj. Le t'i japim REA dhe bashkëpunimit rajonal forcën për të hartuar një pajtim të qëndrueshëm afatgjatë të Ballkanit Perëndimor! Nëpërmjet ekonomisë, heqja e të gjitha barrierave ekzistuese!

*Majlinda Bregu është sekretare e përgjithshme e Këshillit për Bashkëpunim Rajonal