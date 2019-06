Haradinaj drejt Parisit: Izolimit të Kosovës duhet t’i vije fundi

Populli i Kosovës duhet trajtuar si gjithë popujt tjerë, pa dallime, në lëvizjen e lirë

Zyra për media e kryeministrit të Kosovës, bën me dije se Ramush Haradinaj, ka udhëtuar sot për vizitë zyrtare në Paris, ku do të takohet me Ministrin e Brendshëm të Francës, Christophe Castaner, dhe me përfaqësues të tjerë institucionalë dhe politikë.

Sipas njoftimit, qëllimi i vizitës së kryeministrit Haradinaj është koordinimi dhe avancimi i agjendës së Kosovës për liberalizimin e vizave dhe integrimin evropian, si dhe rritja e partneritetit bilateral politik dhe ekonomik me Francën.

“Si një e drejtë e mohuar për qytetarët tanë, do të angazhohemi fuqimisht që izolimit të shtetit më të ri në rajon, t’i vije fundi. Populli i Kosovës duhet trajtuar si gjithë popujt tjerë, pa dallime, në lëvizjen e lirë”, citohet të ketë thënë kryeministri Haradinaj, duke shtuar se Kosova ka përmbushur secilin kriter të vendosur nga Bashkimi Evropian dhe tash është koha e fundit për reflektim dhe vendim të merituar për kosovarët.

Në këtë takim zyrtar, kryeminsitri Haradinaj po shoqërohet edhe nga ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Behgjet Pacolli.