OAK kërkon nga Veseli përmbushjen e kërkesave të bizneseve

Heqja e udhëzimeve administrative nga MBPZHR që kufizon në 5 vjet, 5 hektarë, 2000 euro për hektarë, heqja e taksës së dyfishtë të peshkut, rikthimi në Kuvend i Ligjit për miniera dhe minerale, ligji i punës, pushimi i lehonisë, ishin arsyet e takimit të delegacionit të OAK-së me Kryetarin e Kuvendit të së Kosovës Kadri Veseli.

Kryetari i Bordit të OAK-së, Skënder Krasniqi, shprehu kërkesat të cilat sipas tij, po pengojnë zhvillimin e bizneseve në masë të madhe.

“Ne si Odë e Afarizmit me bizneset që kanë rreth 50 mijë të punësuar kemi mundësi të mëdha të ndikojmë në zhvillimin e vendit, rritjen e mirëqenies, rritjen e ekonomisë së vendit, rritjen e punësimit që është një nevojë e madhe”, tha Krasniqi.

Krasniqi para Veselit paraqiti dy pikat kryesore të takimit, problemet e sektorit minerar në ndryshimin udhëzimeve administrative që janë krijuar ne vitin 2005, 2006 dhe 2010 e që po e pengojnë zhvillimin e këtij sektori, rritjen e punësimit dhe të hyrat në buxhetin e shtetit të Kosovës, transmeton ksp.

Veseli u njoftua se në lidhje me këtë OAK së bashku me bizneset qe tre vite janë duke bërë peticione dhe kanë zhvilluar me dhjetëra takime me ministra të ndryshëm dhe kryeministra por deri më tani nuk ka asnjë rezultat.

OAK kërkoi nga kryetari Veseli përkrahje për t’u mundësuar bizneseve vazhdimin e punës.

Anëtari i Bordit të OAK-së, Lulzim Begaj theksoi problemin e vendimit për ndërrimin e pronave gjë e cila po paraqet problem të jashtëzakonshëm për bizneset.

Të pranishëm në këtë takim ishin bizneset anëtare në OAK, të sektorit minerar dhe të peshkut, të cilët kërkuan me insistim nga kryekuvendari që tu hiqen këto barriera të cilat i kanë penguar në veprimtaritë e tyre tash e sa vite.

Pronari i biznesit Guri shpk, Idriz Zejnullahu tha para kryetarit të Kuvendit se këtu është dera e fundit për të cilën kanë shpresë.

“Ne po mundohemi për zhvillimin e vendit ku edhe kemi investuar”, theksoi Zejnullahu.