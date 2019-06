Marrëveshja e re për ekstradim, pasqyron realitetin e ri

Marrëveshja për ekstradim ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka hyrë në fuqi.

Kjo marrëveshje e ka zëvendësuar dhe modernizuar marrëveshjen e vitit 1901 ndërmjet SHBA-së dhe Mbretërisë së Serbisë dhe që ishte e zbatueshme edhe në rastin e Kosovës, si shtet trashëgues i Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë.

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë, thekson që Marrëveshja për ekstradim do t’u mundësojë të dy palëve që edhe më tej të forcojnë sigurinë bilaterale dhe rajonale, me mjete të reja për luftë kundër kriminalitetit.

“Kjo e zëvendëson marrëveshjen që ishte më se njëqind vjet e vjetër, dhe kjo e reja tash pasqyron realitetet e shekullit 21 duke zëvendësuar një listë të vjetruar të veprave të ekstradueshme dhe duke mundësuar ekstradimin për vepra si shpëlarja e parave, krimet kibernetike, dhe krimet tjera moderne”, thuhet në përgjigjen e Ambasadës së SHBA-së në Prishtinë.

Lidhur me atë se a ka ndërmjet Kosovës dhe SHBA-së kërkesa për ekstradim, në Ministrinë e Drejtësisë për Radion Evropa e Lirë thonë se kjo çështje është konfidenciale dhe se për këtë duhet kontaktuar gjykatat e të dy shteteve.

Megjithatë, ndërkohë, mësohet se aktualisht nuk ka kërkesa të tilla.

Kosova, në vitin 2010, pati refuzuar një kërkesë të SHBA-së,për ekstradim.

Radio Evropa e Lirë, megjithatë, në mars të vitit 2016 ka raportuar që ishin tre persona që jetojnë në Kosovë dhe të cilët kërkohen nga Byroja Federale e Hetimeve (FBI). Ata mund të ekstradohen pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes për ekstradim.

​Marrëveshja për ekstradim është nënshkruar në vitin 2016. Ndërkohë, marrëveshja është miratuar në Senatin amerikan, ndërkaq që javën e kaluar, nënshkrimi i protokollit të instrumenteve për Ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet ndihmësit të zëvendëssekretarit amerikan të shtetit, Matthew Palmer, dhe ministrit të Drejtësisë së Kosovës, Abelard Tahiri, ka shënuar hyrjen në fuqi të marrëveshjes. Kjo është vërtetuar edhe me letrën që e ka nënshkruar presidenti amerikan, Donald Trump, e cila, të martën, u është dorëzuar autoriteteve të Kosovës.

“Kjo marrëveshje shënon një akt historik në marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, si dhe është garanci që sundimi i ligjit nuk ka alternativë dhe që lufta kundër krimit do të shkojë deri në fund”, ka deklaruar ministri i Drejtësisë, Tahiri.

Me këtë marrëveshje, të dyja palët janë pajtuar për ekstradim të personave për shkak të ndjekjes penale dhe zbatimin e dënimit të shqiptuar, për të cilin mund të kërkohet ekstradimi. Marrëveshja është e zbatueshme për veprat penale të kryera para dhe pas datës së hyrjes në fuqi.

Në letrën e dërguar Senatit amerikan nga presidenti i atëhershëm amerikan, Barak Obama, thuhet që marrëveshja me Kosovën është e ngjashme me marrëveshjet tjera për ekstradim, të cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë me vendet tjera, por që në rastin konkret, lista me veprat penale të vjetruara, për të cilat është e i mundur ekstradimi, është zëvendësuar me qasjen moderne “vepër e dyfishtë penale”.

Artikullin e plotë mund ta lexoni në Radio Evropa e Lirë