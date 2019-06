Moti sot në Shqipëri

Gadishulli i Ballkanit po vazhdon të ndikohet nga qarkullimi i masave ajrore relativisht të paqëndrueshme të cila do të influencojë mot pjesërisht të pandërrueshëm në territorin e Shqipërisë.

Për sot, moti do të jetë me diell përgjatë bregdetit dhe vranësira të pakta deri mesatare ku nuk do të mungojnë reshje shiu në formën e stuhive të izoluara në zonat malore.

Era do të jetë me drejtim Veriperëndim (WW) me shpejtësi 6 m/sek në bregdet.

Valëzimi i forcës 2 me lartësi vale 0,3–0,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të mbeten kostante.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 17/28°C

Zonat e ulëta 21/34°C

Zonat bregdetare 22/34°C