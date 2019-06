Adem Demaçit do t'i ngrihet shtatorja 4 metrash te rrethrrotullimi në hyrje të Prishtinës

Qeveria e Kosovës pas një viti që ka marrë vendim për ngritjen e shtatores së veprimtarit Adem Demaçi, ka nisur procedurat për realizimin e kësaj të fundit.

Tashmë është hapur tenderi për projektimin e shtatores së veprimtarit të çështjes shqiptare, Adem Demaçi, e cila do të vendoset te rrethrrotullimi i spitalit në Prishtinë.

Në njoftimin e bërë publik në faqen zyrtare të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik janë cekur edhe kushtet e pjesëmarrjes për konkursin e projektit me titull “Ndërtimi i shtatores së Adem Demaçit” .

Shkrimtari Ilir Muharremi përmes rrjetit social Facebook ka bërë të ditur shumën që është ndarë për ketë shtatore.

‘124 mijë euro është shuma që është ndarë nga Qeveria për shtatoren e Adem Demaçit. E mira e kësaj është që skulptoret duhet ti nënshtrohen konkursit dhe shpresoj të fitoj buceta më e mirë. Mos harroni krijojeni shpirtin dhe karakterin origjinal të Demaçit sepse jemi bërë gaz me skulptura qesharake’, ka thënë ai, transmeton KultPlus.

Ndërsa nga zyra e kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj kanë thënë se shtatorja do të jetë katër metra.

Jahja Lluka, këshilltar i kryeministrit i cili është edhe anëtarë i Komisionit të krijuar për monitorimin e vendosjes së shtatores ka konfirmuar gjithashtu përfundimin e afatit.

“Konkursi është publik deri më 17 të muajit të ardhshëm do të kenë mundësi autorët të aplikojnë dhe do të bëhet përzgjedhja. Do të jetë katër metra i gjatë dhe do të vendoset në parkun ‘Adem Demaçi’ te rreth rrotullimi”, ka thënë ai.

Lluka ka shtuar gjithashtu se komuna e Prishtinës do të merret me përgatitjen e projektit për ambientin rreth shtatores.

Afati i fundit për pranimin e projekteve është data 17 korrik 2019.