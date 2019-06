Për ngecjen e dialogut e mosliberalizimin e vizave, fajtore është Kosova e jo BE-ja, thotë Qosja

Gjerë e gjatë ka shkruar akademiku Rexhep Qosja në lidhje me ngecjen e procesit të liberalizimit të vizave, ngecjen dialogut Kosovë-Serbi e çështje tjera. Për këtë ngecje, Qosja lë fajtore vet Kosovën e madje edhe Serbinë, e jo Bashkimin Evropian ashtu siç po pretendojnë vazhdimisht ta hedhin fajin liderët e vendit.

Qosja, përmes këtij shkrimi të gjatë që e ka publikuar në Facebook, thotë se BE-ja do të aprovonte liberalizimin e vizave po që se në Kosovë s’do të kishte nepotizëm, korrupsion të pandashëm, privatizimet të paligjshme e të “ligjshme” të pasurisë publike, plaçkitje, zhvatje e krim të organizuar, transmeton Koha.net.

Tutje, thotë se BE-ja do liberalizonte Kosovën sikur mos të shihte që ky shtet është i kapur, e sistemi gjyqësor shtrëngueshëm i kapur.

Fajtore për dështimet e bisedimeve me Serbinë, thotë Qosja, nuk është Përfaqësuesja e Lartë e BE-së Federica Mogerini, po Serbia dhe Kosova.

LËMSHI I LIBERALIZIMIT TË VIZAVE

Gjatë, shumë gjatë është tjerrë dhe po tirret lëmshi i liberalizimit të vizave.

Nuk do të tirret më aq gjatë.

Eshtë gjetur “fajtori”.

Fajtor është Bashkimi Evropian.

E fajtorin e kanë gjetur tjerrësit e lëmshit të liberalizimit të Vizave: Kryesia e Kosovës, Qeveria e Kosovës dhe Kuvendi i Kosovës me një pjesë të deputetëve të tij.

Këta po thonë gjithnjë e më zëshëm se Bashkimi Evropian na ka veçuar (izoluar) dhe nuk po na trajton të barabartë me të tjerët në Ballkan e në Evropë.

Le të thuhet përsëri.

Evropa, me fuqitë e saj të mëdha, ishin fajtore e madhe ndaj shqiptarëve: në Kongresin e Berlinit, në Konferencën e Ambasadorëve në Londër në vitin 1912-1913, në Konferencën e Paqes në Paris në vitin 1919, në Konferencën e Parisit në vitin 1946 dhe mandej gjithnjë deri në vitin 1998.

Në këtë vit, në vitin 1998, Evropa e ndërroi mendjen ndaj nesh: dhe e ndërroi më pak nën ndikimin e brejtjes së ndërgjegjes për padrejtësitë që u kishte bërë shqiptarëve, e më shumë nën ndikimin e SHBA-së.

Bashkimi Evropian me shtetet e tij kryesore e përkrahu Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës.

Kryeministria e Mbretërisë së Bashkuar me në krye Toni Blerin bëri çmos për fushatën e bombardimeve kundër forcave ushtarake serbe.

Franca i angazhoi institucionet e saj shtetërore në organizimin e Konferencës për Kosovën në Rambuje.

Prej bazave në Itali fluturonin aeroplanët ushtarakë, të NATO-s, që bombardonin qendrat ushtarake, policore e paraushtarake serbe në Kosovë e në disa pjesë të Serbisë e të Malit të Zi.

Njëri prej pilotëve që hodhi bombën e parë në këto qendra në Kosovë u tha se ishte pilot holandez.

Bashkimi Evropian më vonë e njohu shpejt Kosovën shtet i lirë, i pavarur e sovran.

Le të thuhet se të gjitha këto ishin shprehje e vullnetit të SHBA-së.

A mund të thuhet, prandaj, çka po thonë Kryesia dhe Qeveria e Kosovës: se Bashkimi Evropian po përdor standarde të dyfishta në qëndrimin ndaj nesh në krahasim me qëndrimin ndaj të tjerëve në Ballkan kur është në pyetje liberalizimi i vizave?

Jo, dhe jo!

A mund të thuhet, prandaj, çka po thonë Kryesia dhe Qeveria e Kosovës se Bashkimi Evropian po na veçon (izolon)?

Jo, dhe jo.

A mund të thuhet, prandaj, se Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri, zonja Federika Mogerini, është subjektive, e padrejtë ndaj nesh në bisedimet me Serbinë?

Jo, dhe jo!

Fajtore pse deri tani nuk na janë liberalizuar vizat nuk është Bashkimi Evropian, po fajtorë jemi ne: janë të parët tonë në Kryesi të Kosovës, në Qeveri të Kosovës, në Kuvend të Kosovës - janë ata që vetë i kanë të liberalizuara vizat.

Fajtore për dështimet e bisedimeve me Serbinë nuk është Zonja Mogerini, po Serbia dhe Kosova.

Evropa që moti do të na i liberalizonte vizat po të mos ishin levërditë, prapësitë prej të cilave janë të pushtuar pushtetarët, milionerët politikë, të Kosovës: korrupsioni i pandalshëm, privatizimet e paligjshme e të “ligjshme” të pasurisë publike, plaçkitjet, zhvatjet e pandalshme me të cilat janë pasuruar të parët e të dytët e pushtetit në Kosovë, me të cilat janë pasuruar vëllezërit e tyre, familjarët e tyre, miqt e tyre, bashkëpartiakët e tyre të përkushtuar, sigurimcat e tyre!

Evropa që moti do të na i liberalizonte vizat sikur të mos ishte nepotizmi i tyre - kjo dukuri politike që mendjen tonë politike e kthen në kohën parahistorike kur njerëzit ishin të organizuar në grupe gjahtarësh e në fise; kjo dukuri politike në saje të të cilës është pushtuar Qeveria, është pushtuar administrata, janë pushtuar veprimtaritë që politizon dhe kontrollon shteti; kjo dukuri në saje të të cilës shpërfillen aftësitë, dhuntitë (talentët), meritat, interesat e Kosovës! SHpërfillet mendja e Kosovës!

Evropa do të na i liberalizonte vizat sikur të mos ishte krimi i organizuar që nuk do të mund të mbahej as tri ditë po të mos kishte tolerancën, shpesh pjesëmarrjen e më shpesh patronazhin politik të disa pushtetarëve.

Evropa e Bashkuar që moti do të na i liberalizonte vizat sikur te mos shihte se shteti i Kosovës është i kapur, është shtet i privatizuar, në të cilin gjyqësori është shtrëngueshëm i kapur, në të cilin një pjesë e medieve janë të kolonizuara prej pushtetit e prej disa pushtetarëve, me të cilat ndiqen e përndiqen e heshten e komprometohen kritikët veprues dhe kritikët e supozuar të pushtetarëve.

Se fajtor pse nuk na janë liberalizuar vizat nuk është Bashkimi Evropian, po janë Kryesia, Qeveria dhe Kuvendi ynë me përbërjet e tyre të sotme e dëshmojnë edhe deklaratat jo të rralla të disa ambasadorëve në Kosovë që nuk ngurrojnë të na i përkujtojnë korrupsionin, nepotizmin, krimin e organizuar, duke mos harruar të thonë se në Kosovë s’ka ende trajtim gjyqësor të pushtetarëve të korruptuar të nivelit të lartë.

Se për ç’arsye nuk na janë liberalizuar vizat mund të shihet edhe prej Raportit të Komisionit Evropian për Kosovën, që iu dorëzua Kryesisë së Kosovës para disa ditësh.

Çka të thuhet më tej për mitin e vizave të paliberalizuara:

Të thuhet se:

Kosova në asnjë pikëpamje nuk mund të krahasohet me Kroacinë: Kroacia e ka çuar në burg savjeçar kryeministrin e korruptuar, Sanader.

Kosova nuk mund të krahasohet me Maqedoninë e Veriut e cila donte të burgoste kryeministrin Gruevski po ai ia mbathi në Hungari.

Kosova nuk mund të krahasohet me Bullgarinë e me Rumaninë sepse atje u krijuan struktura të veçanta që hetojnë prejardhjen e pasurisë së milionerëve politikë duke përfshirë kryetar e kryeministër e kryetar kuvendi, u caktua prokuror i veçantë, me pagë e sigurim të veçantë dhe u çuan, ku edhe duhet të çohen, të korruptuarit e atij niveli të lartë politik e shtetëror.

Kosova nuk mund të krahasohet sot me asnjë shtet tjetër, pos me Shqipërinë, sa u përket krimeve në fusha të pronësive të krijuara pas luftës.

DUke e shtyrë afatin e liberalizimit të vizave Bashkimi Evropian po përpiqet t’i përmirësojë, t’i zbusë, t’i çdespotizojë, t’i çmilionerizojë të parët e të dytët e korruptuar politikisht e materialisht të pushtetit në Kosovë, por nuk e ka të lehtë.

Evropa vizat, megjithatë, do të na i liberalizojë. Dhe, BE milionerët politikë të pasuruar me korrupsion do t’i pranojë dhe me ta të bisedojë për demokracinë e gënjeshtërt të Kosovës!

Dhe, njëkohësisht do të bëhet gati të presë valët e shqiptarëve që do t’ua mësyjnë dyerve e dritareve të saj.

Mes tyre mund të jem edhe unë.

Por, milionerët politikë, të pasuruar duke keqpërdorur e fyer pozitat politike e shtetërore, mos të harrojnë se për ato keqpërdorime do të japin llogari duke u bërë protagonistë të urrejtur e të përbuzur në drama, romane, filma artistikë e dokumentarë, në kujtime e në ditarë; se për ato keqpërdorime pashmangshëm do të vijë dita kur ata do të japin llogari edhe para sovranit - para popullit, i cili po bëhet gjithnjë e më i vetëdijshëm se pasuria e milionerëve politikë është krijuar duke u shkelur të drejtat e tij, duke u shfrytëzuar djersët e tij, duke u fyer dinjiteti i tij, duke u dëbuar në botë fëmijët e tij!