Moti sot në Shqipëri

Gadishulli i Ballkanit po ndikohet nga afrimi gradual i masave ajrore me origjinë nga pjesa veriore e kontinentit Afrikan e cila do të ifluencojnë në territorin e Shqipërisë me rritje të temperaturave.

Sot moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta deri mesatare në zonat malore të pasuara mjegull në zonat luginore, njoftojnë mediat në Shqipëri.

Era do të jetë me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi 10-15 m/sek në bregdet.

Valëzimi i forcës 4-5 me lartësi vale 1,–1,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rritje.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 14/26°C

Zonat e ulëta 16/30°C