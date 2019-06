Në QKUK pacientët detyrohen të blejnë edhe shampon për duar e letër higjienike

Klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) po përballen me mungesë të produkteve elementare për mbajtjen e higjienës, si shamponët për duar dhe letra higjienike.

Në mungesë të tyre pacientët po detyrohen që t’i blejnë vetë ato gjatë kohës sa qëndrojnë të shtrirë në klinika. Por Zyra për informim e QKUK-së ka mohuar mungesat e tilla.

K.C nga Mitrovica, e shtrirë në repartin paranatal në Klinikën e Gjinekologjisë, ka thënë për gazetën se ka blerë vetë letër tualeti dhe shampon për duar, shkruan sot Koha Ditore.

“Unë jam e shtrirë qe katër ditë këtu në Klinikën e Gjinekologjisë. Medikamentet nuk kam pasur nevojë me i ble, por të tjerat të gjitha i kam ble. Këtu nuk ka as jastëk, as çarçafë, as shampon e as letra higjienike. Këtu vetëm shtratin e gjen njeriu, asgjë tjetër”, ka thënë ajo.

Ajo është ankuar edhe në përkujdesjen e punonjësve shëndetësorë. Ka thënë se nuk është në nivel.

“Këtu kujdesi është minimal. Vizitat kryhen çdo ditë sipas orarit rutinor, por ato janë të pakuptimta kur mjekët nuk e dinë as arsyen pse je duke qëndruar në spital me ditë të tëra”, ka treguar ajo.

Edhe E.S, e cila qëndron në të njëjtën dhomë të Gjinekologjisë thotë se në çdo lindje që ka pasur ka qenë gjendje e këtillë.

