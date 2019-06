Moti sot në Shqipëri

Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, moti për ditën e sotme në Shqipëri parashikohet me kthjellime dhe alternime vranësirash.

Prej mesditës do të ketë zhvillim vranësirash, mesatare e të dendura, në pjesën më të madhe të territorit.

Prej orëve të mesditës, parashikohen reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit. Në qarqet e veriut dhe pjesërisht në qendër, do të ketë shtrëngata shiu, të shoqëruara me rrufe, transmeton atsh.

Gjithashtu parashikohet edhe breshër i izoluar, në orët me temperatura më të larta, kryesisht në zonën malore.

Temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet 10-13 gradë celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 23-26 gradë celsius.

Mjegullinë do të ketë si pasojë e reshjeve. Era do të fryjë me drejtim Juglindje-Veriperëndim 1-8 m/sek, në brigjet e Jonit prej orëve të mesditës, era do të fitojë shpejtësi deri 15 m/sek, duke u pasuar nga një valëzim i forcë 2-3 ballë.