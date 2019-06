Moti sot në Kosovë

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës për sot ka paralajmëruar mot të ndryshueshëm dhe jostabil.

Do të ketë rreze dielli, por edhe vranësira të dendura të cilat vende-vende do të shoqërohen me reshje të izoluara shiu dhe shkarkime rrufesh.

Temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet 10-11 gradë celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 18-20 gradë celsius.

Shtypja atmosferike do të shënojë rritje.

Indeksi UV do të jetë mesatar deri i lartë. Do të fryjë erë nga drejtimi verilindjes me shpejtësi deri 8m/s.