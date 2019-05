Vetëvendosje: Të zgjedhurit e rinj, dëshmi e zaptimit të Trepçës nga PDK-ja

Ditën e djeshme është njoftuar se bordi i Trepçës ka zgjedhur kryeshef ekzekutiv Basri Ibrahimin. dhe sekretar korporativ, Afrim Haxhiun, secili prej këtyre i njohur për lidhje me koniunkturën e pushtetit që ka kapur shtetin, pra me krerët e PDK-së e ShIK-ut, thekson Vetëvendosje përmes një reagimi, të shpërndarë sot mediave.

Basri Ibrahimi është aktualisht kryeinspektor i Inspektoriatit të Punës, i njohur për lidhjet e tij me Elmi Reçicën, por pa asnjë përvojë as në industri, as në drejtimin e ndonjë ndërmarrjeje të madhe, dhe me plot dështime në institucionin që drejton. Ibrahimi u zgjodh aty për ta zbatuar planin që e kanë tash sa kohë për ta zaptuar plotësisht Trepçën dhe për ta dërguar drejt falimentimit si përligje e kërkesave për privatizim të pjesëve të saj. Afrim Haxhiu, i afërmi i deputetit Bekim Haxhiu, sekretar në Këshillin e Sigurisë së Kosovës, ish punonjës në AKI, po ashtu pa asnjë përvojë në drejtimin e ndonjë ndërrmarje të tillë u zgjodh për të njëjtat arsye. E gjitha kjo në kohën kur gjendja financiare në Trepçë është tejet e rëndë, thuhet në reagimin e Vetëvendosjes.

Bordi plotësisht jo profesional dhe i kapur i Trepçës e bëri dje dhe një akt tjetër për zaptimin e Trepçës.

Ne do t'i kërkojmë Kuvendit të Kosovës të marrë masa për largimin e personave të tillë. Po ashtu do ta përkrahim sindikatën dhe punëtorët e Trepçës që mos t'iu nënshtrohen atyre dhe të kërkojnë largimin e tyre.