Moti sot në Shqipëri

Moti për ditën e sotme parashikohet me vranësira të dendura dhe intervale kthjellimesh.

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën me dije se do të ketë reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët dhe mesatar në pjesën veriore e qendrore. Përkohësisht në mesditë në veri, reshjet do të jenë në formën e rrebesheve shoqëruar me shkarkesa elektrike.

Era do të fryjë me drejtim Juglindje-Jugperëndim mesatare dhe e vrullshme në bregdet e pasuar nga një valëzim i forcë 4 ballë.

Qytetet Temperaturat në °C Sigla

Shkodër 16/22 Re shi/diell

Durrës 15/23 Re shi/diell

Tiranë 17/24 Re shi/diell

Berat 14/24 Re shi/diell

Vlorë 15/23 Re diell

Sarandë 15/23 Re shi/diell