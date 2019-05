Limaj në Berlin: Gjermania e përkushtuar të ndihmojë Kosovën rreth vizave dhe dialogut

Zëvendëskryeministri i Kosovës, Fatmir Limaj pas takimeve në Berlin, ka thënë se shpreson që edhe shteti gjerman do të ndikojë në politikën e Beogradit që të heqë dorë nga gjuha luftë-nxitëse, të pranojë dhe të distancohet nga krimet që ka bërë regjimi i Millosheviqit dhe të krijohet klima për të filluar një dialog të mirëfilltë Kosovë-Serbi.

Limaj ka thënë për KosovaPress, se gjatë takimeve në institucionet shtetërore gjermane, kanë diskutuar për takimin e Parisit, liberalizimin e vizave, mohimin e krimeve që bëhet nga kreu i shtetit serb, dhe bashkëpunimi në mes Gjermanisë dhe Kosovës.

Ai shtoi se Kosova është me fat që ka një mik siç është Gjermania në këto proces, pasi angazhimi i këtij shteti në dialog dhe për liberalizimin e vizave është jetik për Kosovën.

“Gjermania është shumë e angazhuar dhe e përkushtuar që të avancohet me dialogun, të ndihmojë sa më shpejt në liberalizimin e vizave dhe për të vazhduar ndihmën dhe bashkëpunimin që ka bërë qeveria e gjermane në drejtim të Kosovës. Ajo që mund të them nga temat që kemi pas në tri institucionet, në parlamentin gjerman, kancelarinë gjermane dhe në ministrinë e Jashtme, shkëmbimi i mendimeve dhe qëndrimeve na ka qartësuar dhe ndihmuar shumë për proceset që do të vinë. Ne presim vizitat e delegacionit gjerman dhe francez në Kosovë, parapërgatitje për samitin e Parisit, sido që të jetë kthehemi në Kosovë me shumë optimizëm, me një qartësi të madhe dhe me mbështetjen e fuqishme që kam parë në këto institucione për Republikën e Kosovës”, ka thënë Limaj.

Ai shtoi se Serbia duhet të distancohet nga krimet e regjimit të Millosheviqit, të heqë dorë nga gjuha luftë nxitëse dhe dalëngadalë të krijohet klima për të filluar një dialog të mirëfilltë.

“Unë i njoftova për vështirësitë që ka Kosova, sidomos nga veprimet e Serbisë, thash se mohimi i krimeve ka vështirësuar situatën, pastaj paradat ushtarake në Nish e të gjitha këto mesazhe që na vinë nga Serbia, që veç sa e tensionojmë dhe vështirësojnë komunikimin në mes Kosovës dhe Serbisë. Shpresoj që edhe shteti gjerman do të ndikojë në politikën e Beogradit që t’i rikthehet dialogut, të heqë dorë nga gjuha luftënxitëse dhe të pranojë dhe të distancohet nga krimet që ka bërë regjimi i Millosheviqit dhe dalëngadalë të krijohet klima për të filluar një dialog të mirëfilltë dhe sa më shpejt të përmbyllën çështjet e hapura Kosovë-Serbi”, tha ai.

Limaj po ashtu tha se shteti gjerman është i interesuar që të dy palët të gjejnë rrugë për t’i tejkaluar pengesat dhe lëvizjen e dy anshme për të lëvizur procesi në përgjithësi.