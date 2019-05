Qeveritaret serbe: Rezoluta e Kosovës, hap i ri për frenimin e dialogut

Pas miratimit të Rezolutës për gjenocidin dhe krimet serbe dje në Kuvendin e Kosovë, edhe sot kanë vazhduar reagimet zyrtare në Serbi.

Ana Bërnabiq, kryeministre serbe, lidhur me të ka thënë se “Rezoluta është edhe një hap më shumë që ka për qëllim të mos shkohet te vazhdimi i dialogut.

Sipas saj, “hapi më i ri i Prishtinës, është hap drejt të shkuarës dhe jo hap drejt të ardhmes.

që e frustron Kosovën, nuk mund ta provokojë Serbinë”, citohet të ketë thënë Bërnabiq.

E ministrja e, Zorana Mihajloviq, ka thënë se me miratimin e kësaj rezolute, shqiptarët e Kosovës kanë dëshmuar se “ nuk u intereson as dialogu, as stabiliteti dhe as zhvillimi rajonit.”