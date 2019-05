Sejdiu: Serbisë iu dha armatim i fuqishëm për të diskredituar vuajtjet e Kosovës

Deputeti Korab Sejdiu informatat lidhur me fotografitë i ka quajtur situatë tronditëse. Ai ndër të tjera ka deklaruar se sot i është dhënë Serbisë material që t’i deskriditoj krimet serbe në Kosovë

“Po besoj si të gjithë qytetarët edhe ne këtu në sallë kemi përcjellë një ditë me plotë ngjarje. Jemi të gjithë të tronditur me çka ka dalë në pah e që për ne ka qenë e pamundur me u verifiku. Sot është bërë një dëm i madh i është dhënë një armatim i fuqishëm Serbisë për me i deskriditu të gjitha hjekat e Kosovës”, ka thënë ai.