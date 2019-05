211 gjoba për ndotësit e mjedisit gjatë muajve mars dhe prill

Ogranizata “Let’s Do It” ka njoftuar se inspektorët komunal mjedisor dhe qendrorë gjatë muajve mars dhe prill, kanë shqiptuar 211 gjoba për ndotësit e mjedisit, bazuar në Udhëzimin Administrativ për Gjoba Mandatore.

Ata përmes një njoftimi për medie kanë bërë të ditur se janë shqiptuar edhe 13 gjoba të tjera të bazuara në rregullore komunale.

Sipas monitorimit të bërë nga “Let’s Do It” për muajt mars dhe prill, rezulton se Peja i prin listës së komunave me më së shumti gjoba të shqiptuara, gjithsej 31, pasuar nga Vushtrria me 21 gjoba të shqiptuara, Prishtina 20 dhe Ferizaj ku janë shqiptuar 18 gjoba.

Sipas tyre, me nga 15 gjoba të shqiptuara, lista vazhdon me Komunën e Gjakovës dhe Deçanit, pasuar nga komuna e Prizrenit dhe Malishevës me nga 10 gjoba të shqiptuara për ndotësit.

Ndërsa gjatë muajve mars e prill, në Komunën e Rahovecit dhe Klinës janë shqiptuar nëntë gjoba, në Komunën e Mitrovicës shtatë gjoba, pasuar nga Komunat e Skenderajt, Gjilanit, Shtimes me nga gjashtë gjoba të shqiptuara.

Numër të njëjtë të gjobave kanë shqiptuar edhe inspektorët e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Ndërsa, nga pesë gjoba janë shqiptuar në Komunën e Podujevës dhe Kamenicës.

Nga tri gjoba kanë shqiptuar Komuna e Istogut, Drenasit dhe Lipjanit, pastaj është Komuna e Obiliqit me vetëm dy gjoba të shqiptuara, derisa në Komunën e Suharekës është shqiptuar vetëm një gjobë.

Në muajt mars dhe prill, asnjë gjobë mandatore nuk është shqiptuar në komunat, si: Fushë Kosova, Vitia, Kaçaniku, Hani i Elezit, dhe Junikut.

“Nga të dhënat e monitorimit rezulton se lloji më i shpeshtë i gjobave të shqiptuara gjatë muajit mars ishte ai i hedhjeve të mbeturinave në zonat e ndaluara dhe parkimi në zonat e gjelbëruara, ndërsa gjatë muajit prill ishte ai i shpërndarjes së fletushkave nëpër hapësirat e ndaluara (kryesisht në hyrje të ndërtesave)”, thuhet në njoftim.

Udhëzimi Administrativ për Gjoba Mandatore është nënshkruar gjatë Fushatës “Ta Pastrojmë Kosovën”, dhe ka synim reduktimin dhe eliminimin e ndotjes së mjedisit dhe shëndetin e njeriut, mbrojtjen e sipërfaqeve publike dhe private përmes menaxhimit të mbeturinave.

“Let’s Do It” ju njofton se monitorimi i zbatimit të Udhëzimit Administrativ për Gjoba Mandatore do të vazhdojë edhe muajve në vijim, kur edhe do të bëhen publike të gjitha të dhënat.