Vranësira dhe shi gjatë javës në Kosovë

Vendi ynë gjatë pesë ditëve të ardhshme do të jetë nën ndikimin e masave të ajrit me presion të ulët atmosferik.

Në këtë situatë meteorologjike do të mbajë mot me vranësira të dendura dhe reshje shiu.

Reshjet e shiut në disa pjesë të vendit, si në pjesën jugore, jugperëndimore dhe disa lokalitete të pjesëve tjera, do të jenë të intensitetit të lartë dhe do të shoqërohen edhe me stuhi dhe shkarkime rrufesh.

Temperaturat minimale do të shënojnë rritje, kurse maksimalet e ditës parashihen të shënojnë ulje për 5-7 gradë Celsius. Gjatë këtyre pesë ditëve të parashikimit, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 7-10 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 15-18 gradë Celsius.

Do të fryjë erë nga drejtimi i juglindjes dhe veriperëndimit me shpejtësi deri 19m/s. Kjo situatë meteorologjike, me reshje të intensitetit të lartë do të përfshijë edhe shtetet fqinjë, njofton Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.