Vuçiq në Itali flet për Kosovën me zëvendëskryeministrin Salvini

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq u takua sot në Romë me zëvendëskryeministrin e Italisë, njëherësh ministër i Punëve të Brendshme, Mateo Salvini.

Një nga temat kryesore të takimit të Vuçiqit me Salvini, të cilin ai e sheh si një nga politikanët më me ndikim në Evropë, do të jetë Kosova.

Dy zyrtarë u takuan në Pallatin Viminale, selinë e Ministrisë së Brendshme Italiane.

Pas takimit me zyrtarin italian, kreu i shtetit serb do të flasë për media dhe pastaj do të udhëtojë për në Tiranë, ku do të mbahet samiti i Brdo-Brionit.