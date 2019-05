Thaçi heq dorë nga braktisja e “dhuratës” së Rankoviqit

Samiti i Berlinit e ka “korrigjuar” paksa presidentin e Kosovës, Hashim Thaçin.

Të mërkurën ai ka folur për këtë ngjarje të organizuar nga kancelarja gjermane, Angela Merkel, dhe presidenti francez, Emmanuel Macron, dhe ka thënë se qëllimshëm është shtrembëruar opsioni i zgjidhjes mes Kosovës e Serbisë, të cilin ai e ka proklamuar gjatë në publik.

Për eksponentë politikë në Gjermani, por edhe për zyrtarë kosovarë e njohës të çështjeve politike, Samiti i Berlinit e ka varrosur opsionin e “korrigjimit të kufirit”, i cili fillimisht ishte kërkuar nga zyrtarë të Serbisë, kurse nga viti i shkuar pro tij ishte shprehur edhe presidenti Thaçi, shkruan sot Koha Ditore.

Përgjegjësinë për frenimin e procesit të dialogut me fqinjin verior, Thaçi ua ka faturuar edhe disa “injorantëve dhe të padijshmëve” që, sipas tij, kanë përdorur “demarkacionin Kosovë-Serbi” për ta “dezinformuar publikun”.

“Skepticizmi i individëve të caktuar, i fokusuar në vetëm një pikë, atë të demarkimit të kufirit Kosovë-Serbi, mendoj se ka çuar drejt një situate të humbjes së kohës dhe lëndimit të procesit”, ka thënë presidenti Thaçi. “Synimi është arritja e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse, ku edhe Kosova e edhe Serbia mbesin multietnike, siç kanë qenë, dhe nuk do të kenë vija kufitare në baza etnike”.

Gjatë verës së vjetme i është dhënë start fazës përmbyllëse të dialogut me Serbinë. Pa u mandatuar nga Kuvendi dhe në kundërshtim me thirrjet e opozitës e të një pjese të shoqërisë civile, Thaçi ka përfaqësuar vendin në këtë proces. Pasi pati zhvilluar dy raunde bisedimesh me homologun e tij serb, kishte lansuar idenë për “korrigjim” kufijsh me Serbinë. Kjo shihej si eufemizëm për shkëmbim territoresh... (Më gjerësisht lexoni në Koha Ditore)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.