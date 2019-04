Ministri i Shëndetësisë dhe njëri nga nënkryetarët e PDK-së, Uran Ismaili është i ftuar sonte në emisionin Interaktiv.

Me të do të flasim për furnizimin me barna, planet për ndërtimin e Spitalit të Prishtinës, dialogun me Serbinë, si dhe procesin e zgjedhjeve të brendshme në PDK.