Avokati i Popullit do që personave me Dawn t’u ofrohet mundësi për shkollim, aftësim dhe punësim

Avokati i Popullit, Hilmi Jashari, është shprehur se Kushtetuta e Republikës së Kosovës, legjislacioni në fuqi, si dhe Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara e Kombeve të Bashkuara, personave me aftësi të kufizuara u garanton trajtim të barabartë dhe pa diskriminim në të gjitha fushat e jetës.

“Pavarësisht se Strategjia Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara 2013-2023 ka për synim të krijojë një shoqëri gjithëpërfshirëse, në të cilën këta persona realizojnë potencialin e plotë të tyre dhe jetojnë jetë të dinjitetshme, si qytetarë të barabartë. Gjendja e tanishme e personave me aftësi të kufizuara nuk përmbush realizimin e plotë të të drejtave dhe të lirive themelore në kushte të barabarta me të tjerët”, thuhet në fjalën e Avokatit Jashari.

Me rastin e shënimit të Ditës Botërore të Personave me Sindromën Dawn, Avokati i Popullit e përkrahë mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të tyre, me qëllim që të gjithë njerëzit me Sindromën Dawn të jetojnë plotësisht të barabartë me të gjithë të tjerët.

Prandaj, Avokati i Popullit tërheq vëmendjen e të gjithëve në ngritjen e vetëdijes dhe veçanërisht kërkon veprime konkrete nga institucionet kompetente në zbatimin e legjislacionit përkatës, me qëllim që të gjithë personave me Sindromën Dawn t’u ofrohet mundësi për shkollim, aftësim dhe punësim, duke i trajnuar për një jetë të pavarur, thuhet më tej në letër.