Serbia formon gjykata kundër Kosovës, e asaj s’ka kush t’ia kërkojë as shqiptarët e zhdukur

Shoqata për persona të zhdukur dhe krime të luftës "Përkorë” në Podujevë përmes një reagimi ka shprehur zemërimin ndaj indiferencës së institucioneve në Kosovë të manifestuar deri tash për gjetjen e të zhdukurve gjatë luftës dhe për mungesën e presionit ndaj Serbisë, si përgjegjëse për këto tragjedi.

Në reagimin e kësaj Shoqate, të nënshkruar nga Latif Mehmeti, thuhet:

Familjarët e personave të pagjetur tash e dy dekada vazhdojnë të jetojnë në ankth dhe në pritje për më të dashurit e tyre.

Kërkesë e familjarëve të të zhukarëve ka qenë edhe është që çështja e të pagjeturve të mos përdoret për interesa personale, grupore e politike, por të jetë çështje me prioritetet dhe humanitare.

Pas dy dekadave bartësve të institucioneve, tash iu ka rënë ndërmend se çështja e të pagjeturve duhet të diskutohet me palën serbe. Çfarë absurdi! Derisa pala serbe arriti ta gjejë dhe ta aktivizojë senatorin Dick Marty, për të bërë raport të rremë prej qindra faqesh dhe ta zyrtarizojë si dokument në Këshillin e Evropës dhe mbi bazat e këtij raporti ta formojë një Gjykatë Speciale, e cila do të merret ekskluzivisht me krimet e pretenduara nga ish-ushtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Edhe pas formimit të Gjykatës Speciale, shteti serb nuk u ndal me kaq. Tash Beogradi vazhdon ta akuzojë shtetin e Kosovës, tani duke kërkuar formimin e një gjykate tjetër speciale, siç thonë ata “ dhunimin e femrave serbe gjatë luftës në Kosovës”. Çfarë ironie. Shteti, militarët e paramilitarët e të cilit, gjatë luftës në Kosovë dhunuan 20 mijë gra dhe vajza shqiptare, tash kërkon gjykatë për të dënuar shqiptarët për këto krime që kryen serbët.

Dhe karshi krejt kësaj propagande të shtetit serb, reagimet e institucioneve te Kosovës ishin shumë të zbehta, thuajse janë pajtuar me akuzat më çnjerëzore të palës serbe.

Derisa prijësit e institucioneve të Kosovës formojnë grupe të fshehta për pajtim me palën serbe, Serbia po e shton aktivitetin e vet propagandues dhe nga agresori, po tjetërsohet në viktimë tek ndërkombëtarët.

E gjithë kjo propagandë serbe gjen teren si pasojë e heshtjes dhe si rezultat i mos punës të institucioneve të Kosovës.

As pas 20 viteve të përfundimit të luftës, shteti i Kosovës nuk ka ngritur asnjë aktakuzë kundër krimeve serbe në Kosove.

Nuk ka të evidentuara demet e luftës e as për numrin e të vrarëve. Shfrytëzohet një numër prej 13 mijë të vrarëve, që burimin e kanë nga një shoqatë e Beogradit.

Kosova ka shpenzuar me miliona euro në emër të lobimit, por nuk ka shpenzuar as një cent për të ngritur aktakuzë ndaj Serbisë për të gjitha krimet e bëra.

Ekzistojnë institucione ndërkombëtare të specializuara që merren dëmet e luftës, por askush nuk merret me këtë punë.

Pra, po të ekzistonte vullneti dhe angazhimi i duhur udhëheqësit Republikës së Kosovës do ta gjenin një person të specializuar për ta prezantuar të vërteten për vrasjet, dhunimet, dëbimet dhe djegien e Kosovës. E argumentimi i krimeve serbe do të ishte arma me fortë, për të demaskuar pretendimet e raportit të Dick Marty-t dhe për të rrënuar akuzat serbe kundër shtetit te Kosovës.