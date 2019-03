Moti sot në Kosovë

Moti gjatë ditës së sotme në vendin tonë do të jetë kryesisht me vranësira dhe intervale me diell, ndërsa në mbrëmje priten kthjellime.

Edhe pse mëngjesi ka qenë më i freskët, meteorologët parashikojnë se me kalimin e orëve gjatë ditës do të rriten edhe temperaturat dhe do të jetë mot më i ngrohtë.

Temperatura minimale sot do të shënojë 3 gradë celsius, ndërsa ato maksimalet do të shkojnë deri në 18 gradë celsius.