Abdixhiku të rinjve: Kosovën s’duhet lëshuar, duhet ç’kapur me themel nga ata që e kanë kapur

Deputeti i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka hedhur akuza të shumta ndaj atyre në pushtet, që kohë pas kohë, po u bëjnë thirrje të rinjve të mos e lëshojnë Kosovën.

Hiç më larg se dje, kryetari i Nismës Fatmir Limaj, në takim me të rinjtë e kësaj partie, mesazhin më të spikatur e pati të mos largohen nga Kosova.

Abdixhiku, ka përmendur një sërë arsyesh që të rinjtë duan të largohen nga Kosova.

“Të rinj, këta veç për një gjë kanë të drejtë. Kosovën s’duhet lëshuar asnjëherë. Por Kosovën nga ta duhet ç’kapur me themel. Sepse kështu e kapur siç është, ajo s’jep as shpresë e as vullnet”, ka shkruar Abdixhiku.

Por më pas, ka përmendur shumë probleme me të cilat ata ballafaqohen si shkas i atyre që ai thotë e kanë kapur shtetin.

Lexoni të plotë postimin e tij në Facebook:

Bëhuni patriot ju të rinj thonë.

Mos e lëshoni Kosovën po thonë.

- Porse në këtë Kosovë, po të njëjtit u japin këtyre të rinjëve Ministra të dënuar për krim. Nga gjykatorja - gojën vesh më vesh - drejtë e në Qeveri. Ja hodhëm drejtësisë. Çfarë shembulli i trishtueshëm për këta të rinj.

- Ja hedhin drejtësisë sepse aty kanë vendosur shokë që s’kishin “kunkuru” asnjëherë. Të tjerët që s’i kishin vendosur aty, i ndoqën me kërcënim. Shokë si aty kanë vendosur edhe në shëndetësi, edhe në arsim, edhe në KEK, RTK, PTK, polici e intelegjencë. Nuk ka vend që s’e kanë prekë e fëlliqë. Kësaj i thonë zaptim.

- Ato pak vende pune që bëhen në këtë Kosovë u ndajnë fëmijëve të vet. Më pas grave e burrave të tyre; kunatave e miqve që kanë - akrabave rend, deri sa s’u mbetet kush pa një vend. Dhe të shikojnë drejt në sy e të thonë “ishin më të zot, s’kishim asnjë ndikim ne”.

- Në festën më të rëndësishme të shtetit për këta të rinj, atë për pavarësi, vendosin të mashtrojnë në lapsa, flamuj, ushtri e deklarata për pavarësi. S’u ikën asnjë cent. Këta lapsin se shohin për shkrim; e shohin si mjet për “me e zhbi”.

- Liberalizimin që e premtuan për 30 ditë s’po e bëjnë as për 2 vjet. Këta të rinj që i shfrytëzuan për kauza karrige, i mbajnë tash të mbyllur në një burg masiv. Vet, ndërsa, me fëmijë e pasaporta dyshtetësie shëtisin lirshëm nëpër Evropē. Dhe atë në udhëtime më eksluzive. Nga paratë?!

- 53 milionë Bechtelit e 52 milionë ujit, “50 e kusur milionë” duhanit, kazinove, e kujt jo tjetër - janë bërë tashmë brend. Hajnia e mashtrimi kanë marrë përmasa multimilionëshe. 50 e sa milionëshe saktësisht.

Të rinj, këta veç për një gjë kanë të drejtë. Kosovën s’duhet lëshuar asnjëherë. Por Kosovën nga ta duhet çkapur me themel. Sepse kështu e kapur siç është, ajo s’jep as shpresë e as vullnet.