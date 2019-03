Hoti: Kosova në kaos institucional, PAN-i shumë aktiv në punësimin e familjarëve në PTK

Shefi i Grupit Parlamentar i LDK-së, Avdullah Hoti, ka komentuar punësimet e fundit familjare që po ndodhin në Telekomin e Kosovës.

“Janë ngatërruar rolet. Shteti i Kosovës është në kaos institucional. Kryetari i Kuvendit merret me mundësitë për investime në teknologji informative në Japoni, ndërkohë Kuvendi është në kaos me 13 seanca të hapura nga viti i kaluar, me KQZ-në e bllokuar, me plot borde e trupa të pa kompletuar. Por, koalicioni PAN është shumë aktiv në punësimin e familjareve të tyre në PTK”, ka shkruar Hoti në Facebook.

Kujtojmë se pas raportimeve të KTV-së, Prokuroria ka nisur hetimet në Telekomin e Kosovës.