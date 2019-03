Shehu, Mara dhe Roshi të LSI-së pranojnë mandatet e djegura nga deputetë të tjerë

Ish-deputeti i Partisë Republikane, Ylli Shehu, i cili la Fatmir Mediun duke kaluar te LSI ka dorëzuar dje formularin e dekriminalizimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

Një hap të ngjashëm kanë ndjekur edhe Aurora Mara, kandidate po e LSI-së në Qarkun e Dibrës, si dhe Enver Roshi, kandidat i LSI-së në Qarkun e Elbasanit, duke shprehur kështu vullnetin për pranimin e mandatit.

Tri kandidatët e LSI-së pritet të marrin mandatet e lëna nga ish-deputetët LSI-së në Qarkun e Tiranës, Dibrës dhe Elbasanit, pas vendimit ekstrem politik të opozitës së bashkuar për djegien e mandateve të deputetëve opozitarë.

Plotësimi i formularit të dekriminalizimit, me vetëdeklarim, është hapi paraprak përpara se KQZ-ja të dorëzojë mandatin te një kandidat për deputet.

Në lidhje me këtë çështje, Ylli Shehu u shpreh: “Është vendim i imi personal. Do hyj si deputet i LSI, pastaj se çfarë do beje LSI me mua është çështje e tyre. Do votoj kundër mazhorancës”/G.SH.