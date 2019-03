Ka nisur takimi ndërmjet kryeparlamentarit, Kadri Veseli dhe delegacionit të Komitetit për Politikë të Jashtme i Parlamentit Evropian

Parlamentarët evropianë, të udhëhequr nga kryesuesi i Komitetit për Politikë të Jashtme David McAllister gjatë ditës së sotme do të qëndrojnë në Kosovë me ç’rast do të kenë takime të ndryshme me liderët kosovarë.